Ивану Саввиди предъявлено обвинение в нарушении регламента

Прокуратура Греции обвинила президента ПАОКа Ивана Саввиди в нарушении спортивных регламентов. Об этом сообщили в пресс-службе холдинга "Группа Агроком", который принадлежит российскому бизнесмену."Ему предъявлено обвинение в нарушении спортивных регламентов. Не более. Ни о каких угрозах и оружии речь не идет", - отметил представитель пресс-службы.Во время матча ПАОК - АЕК Саввиди выбежал на поле с огнестрельным оружием, угрожая судье матча.