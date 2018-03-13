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Ивану Саввиди предъявлено обвинение в нарушении регламента

Прокуратура Греции обвинила президента ПАОКа Ивана Саввиди в нарушении спортивных регламентов. Об этом сообщили в пресс-службе холдинга "Группа Агроком", который принадлежит российскому бизнесмену.

"Ему предъявлено обвинение в нарушении спортивных регламентов. Не более. Ни о каких угрозах и оружии речь не идет", - отметил представитель пресс-службы.

Во время матча ПАОК - АЕК Саввиди выбежал на поле с огнестрельным оружием, угрожая судье матча.

ТАСС
Теги: Саввиди ПАОК
Сегодня, 12:30
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