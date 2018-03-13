Сборная неудачников 22-го тура

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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
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Подошёл к концу двадцать второй тур российской Премьер-лиги, и мы, как обычно, по его итогам определили сборную неудачников, в которой на этот раз подобралась достаточно разношёрстная компания.
Вратарь
Ярослав Годзюр («Урал»)
Не лучшим образом провёл встречу против «Локомотива» голкипер «Урала». Ярослав не допустил большого количества грубых ошибок, но в некоторых ситуациях он действовал неуверенно, и эта нервозность передавалась игрокам оборонительной линии екатеринбуржцев. Во время матча у Годзюра даже случился конфликт с одним из защитников.
Защитники
Александр Димидко («СКА-Хабаровск»)
Хабаровчанам весь матч против московского «Спартака» пришлось провести в глухой обороне. Благодаря великолепным действиям в «рамке» Александра Довбни у дальневосточников получалось сохранять нулевую ничью практически до конца встречи, однако в самой концовке Димидко подвёл свою команду, «привезя» опаснейший штрафной, который блестяще исполнил Фернандо и помог добыть победу «красно-белым».
Антон Швец («Ахмат»)
Из-за отсутствия трёх ведущих центральных защитников Михаилу Галактионову пришлось ставить в центр обороны Швеца, у которого не было серьёзного опыта игры на данной позиции. Естественно, эта затея обернулась для грозненского клуба полнейшим провалом. Оборона «Ахмата» на протяжении всего матча против ЦСКА представляла собой проходной двор, в который «армейцы» с радостью заходили и забивали.
Игорь Армаш («Анжи»)
Молдавский защитник в матче против «Анжи» действовал ближе к левой бровке, и он с заданием на игру не справился. Вся острота в атаках «Уфы» исходила именно с того фланга, где действовал Армаш. Оттуда Живоглядов сделал обе свои результативные передачи, не встретив никакого сопротивление со стороны Игоря.
Полузащитники
Фегор Огуде («Амкар»)
Нигерийский опорный полузащитник «Амкара» умудрился попасть в сборную неудачников, проведя на поле в игре против «Арсенала» лишь две минуты. Дело в том, что Фегор сразу после своего выхода на замену схлопотал прямую красную карточку. Многие специалисты считают, что Михаил Вилков принял чересчур жёсткое решение в отношении Огуде, но это уже вопросы к арбитру. Кстати, удаление нигерийца, по всей видимости, будет отменено.
Константин Рауш («Динамо»)
Второй матч кряду проваливает футболист сборной России. В игре против «Краснодара» Константин провёл на поле один тайм и за это время отметился несколькими безобразно разыгранными угловыми, в момент розыгрышей которых он не смог выполнить ни одного по-настоящему толкового навеса.
Одисе Роши («Ахмат»)
Грозненский клуб вчистую проиграл матч против ЦСКА по счёту, однако по игре «армейцы» не владели столь существенным превосходством. Игроки «Ахмата» сами запороли ряд убойнейших моментов. Больше всех в данном компоненте «отличился» Роши. Албанец имел минимум пару-тройку шикарных возможностей забить, однако, находясь на ударной позиции, он бил либо мимо цели, либо в Акинфеева.
Квинси Промес («Спартак»)
Голландец продолжает невразумительно играть в весенней части сезона. В матче против хабаровского СКА голландец снова не был похож сам на себя. Более того, он умудрился не забить пенальти, а также схлопотать жёлтую карточку за симуляцию в одном из эпизодов. Неудивительно, что по ходу второго тайма Промес был заменён. Ещё совсем недавно сложно было представить, что Массимо Каррера пойдет на такой шаг при счёте 0:0.
Нападающие
Дмитрий Полоз («Зенит»)
Наша сборная неудачников не могла обойтись без представителя «Зенита». Команда Роберто Манчини провела очередной невразумительный матч, в котором она пробила дно по части атакующей изобретательности, не нанеся ни одного удара в створ ворот «Ростова» за всю встречу. Одним из факторов подобного провала стали пассивные действия нападающих. В частности, Полоза, растворившегося на поле в игре против бывшей команды и был заменен в начале второго тайма.
Алексей Ионов («Ростов»)
Ещё один представитель матча в Ростове-на-Дону. У Алексея по ходу встречи было минимум три «чистых» выхода один на один с Лодыгиным, однако нападающие во всех случаях принимал неверные решения. Не хватило хладнокровия Ионову в этих эпизодах.
Павел Погребняк («Тосно»)
В номинации «промах тура» достойную конкуренцию Роши может составить Погребняк. При счёте 0:0 Павел в начале второго тайма запорол убойнейший момент, промахнувшись мимо ворот Джанаева из пределов вратарской. Этот упущенный форвардом голевой эпизод стоил команде Дмитрия Парфёнова набора очков в игре против «Рубина».
Главный тренер: Роберто Манчини («Зенит»)
Сейчас итальянского специалиста не критикует только ленивый, и мы также не перестанем этим заниматься. «Зенит» провёл очередной невразумительный матч, по итогам которого вопросов к Манчини стало ещё больше. Роберто продолжает заниматься масштабной ротацией состава, однако эти перестановки выглядят как паника, а не планомерная стратегия. Никак не может итальянец подобрать правильное сочетание футболистов, которое приносило бы положительные результаты на постоянной основе. Из-за этого игра петербуржцев из матча в матч выглядит разбитой, что приводит к постоянным осечкам. Думается, о завоевании чемпионского титула в Петербурге уже все забыли.
Андрей Жаркой, Rusfootball.info
Вратарь
Ярослав Годзюр («Урал»)
Не лучшим образом провёл встречу против «Локомотива» голкипер «Урала». Ярослав не допустил большого количества грубых ошибок, но в некоторых ситуациях он действовал неуверенно, и эта нервозность передавалась игрокам оборонительной линии екатеринбуржцев. Во время матча у Годзюра даже случился конфликт с одним из защитников.
Защитники
Александр Димидко («СКА-Хабаровск»)
Хабаровчанам весь матч против московского «Спартака» пришлось провести в глухой обороне. Благодаря великолепным действиям в «рамке» Александра Довбни у дальневосточников получалось сохранять нулевую ничью практически до конца встречи, однако в самой концовке Димидко подвёл свою команду, «привезя» опаснейший штрафной, который блестяще исполнил Фернандо и помог добыть победу «красно-белым».
Антон Швец («Ахмат»)
Из-за отсутствия трёх ведущих центральных защитников Михаилу Галактионову пришлось ставить в центр обороны Швеца, у которого не было серьёзного опыта игры на данной позиции. Естественно, эта затея обернулась для грозненского клуба полнейшим провалом. Оборона «Ахмата» на протяжении всего матча против ЦСКА представляла собой проходной двор, в который «армейцы» с радостью заходили и забивали.
Игорь Армаш («Анжи»)
Молдавский защитник в матче против «Анжи» действовал ближе к левой бровке, и он с заданием на игру не справился. Вся острота в атаках «Уфы» исходила именно с того фланга, где действовал Армаш. Оттуда Живоглядов сделал обе свои результативные передачи, не встретив никакого сопротивление со стороны Игоря.
Полузащитники
Фегор Огуде («Амкар»)
Нигерийский опорный полузащитник «Амкара» умудрился попасть в сборную неудачников, проведя на поле в игре против «Арсенала» лишь две минуты. Дело в том, что Фегор сразу после своего выхода на замену схлопотал прямую красную карточку. Многие специалисты считают, что Михаил Вилков принял чересчур жёсткое решение в отношении Огуде, но это уже вопросы к арбитру. Кстати, удаление нигерийца, по всей видимости, будет отменено.
Константин Рауш («Динамо»)
Второй матч кряду проваливает футболист сборной России. В игре против «Краснодара» Константин провёл на поле один тайм и за это время отметился несколькими безобразно разыгранными угловыми, в момент розыгрышей которых он не смог выполнить ни одного по-настоящему толкового навеса.
Одисе Роши («Ахмат»)
Грозненский клуб вчистую проиграл матч против ЦСКА по счёту, однако по игре «армейцы» не владели столь существенным превосходством. Игроки «Ахмата» сами запороли ряд убойнейших моментов. Больше всех в данном компоненте «отличился» Роши. Албанец имел минимум пару-тройку шикарных возможностей забить, однако, находясь на ударной позиции, он бил либо мимо цели, либо в Акинфеева.
Квинси Промес («Спартак»)
Голландец продолжает невразумительно играть в весенней части сезона. В матче против хабаровского СКА голландец снова не был похож сам на себя. Более того, он умудрился не забить пенальти, а также схлопотать жёлтую карточку за симуляцию в одном из эпизодов. Неудивительно, что по ходу второго тайма Промес был заменён. Ещё совсем недавно сложно было представить, что Массимо Каррера пойдет на такой шаг при счёте 0:0.
Нападающие
Дмитрий Полоз («Зенит»)
Наша сборная неудачников не могла обойтись без представителя «Зенита». Команда Роберто Манчини провела очередной невразумительный матч, в котором она пробила дно по части атакующей изобретательности, не нанеся ни одного удара в створ ворот «Ростова» за всю встречу. Одним из факторов подобного провала стали пассивные действия нападающих. В частности, Полоза, растворившегося на поле в игре против бывшей команды и был заменен в начале второго тайма.
Алексей Ионов («Ростов»)
Ещё один представитель матча в Ростове-на-Дону. У Алексея по ходу встречи было минимум три «чистых» выхода один на один с Лодыгиным, однако нападающие во всех случаях принимал неверные решения. Не хватило хладнокровия Ионову в этих эпизодах.
Павел Погребняк («Тосно»)
В номинации «промах тура» достойную конкуренцию Роши может составить Погребняк. При счёте 0:0 Павел в начале второго тайма запорол убойнейший момент, промахнувшись мимо ворот Джанаева из пределов вратарской. Этот упущенный форвардом голевой эпизод стоил команде Дмитрия Парфёнова набора очков в игре против «Рубина».
Главный тренер: Роберто Манчини («Зенит»)
Сейчас итальянского специалиста не критикует только ленивый, и мы также не перестанем этим заниматься. «Зенит» провёл очередной невразумительный матч, по итогам которого вопросов к Манчини стало ещё больше. Роберто продолжает заниматься масштабной ротацией состава, однако эти перестановки выглядят как паника, а не планомерная стратегия. Никак не может итальянец подобрать правильное сочетание футболистов, которое приносило бы положительные результаты на постоянной основе. Из-за этого игра петербуржцев из матча в матч выглядит разбитой, что приводит к постоянным осечкам. Думается, о завоевании чемпионского титула в Петербурге уже все забыли.
Андрей Жаркой, Rusfootball.info
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