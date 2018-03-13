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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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РФПЛ: поле в Екатеринбурге было безопасным для футболистов
Спортивный директор РФПЛ Виктор Пышкин заявил, что газон в Екатеринбурге, на котором проходил матч 22-го тура между "Уралом" и "Локомотивом", был безопасен для игроков, поэтому встречу было решено проводить.
"Если по "Уралу", то я там был делегатом. Решение по проведению матча принимал главный судья встречи (Владимир Москалев). За час до игры подошли представители обеих команд, не было никаких нареканий по поводу погоды.
Представители "Локомотива" обратили внимание на газон, но судья сказал, что он безопасен для игроков, и играть на нем можно. Поэтому матч был проведен.
Что касается Ростова, то мы знаем, что там проводила тренировку команда "Ростов", потом шел снег, и поле немного повредилось. Но это не было поводом для того, чтобы не проводить матч с "Зенитом" там", - передает слова Пышкина "Р-Спорт".
"Если по "Уралу", то я там был делегатом. Решение по проведению матча принимал главный судья встречи (Владимир Москалев). За час до игры подошли представители обеих команд, не было никаких нареканий по поводу погоды.
Представители "Локомотива" обратили внимание на газон, но судья сказал, что он безопасен для игроков, и играть на нем можно. Поэтому матч был проведен.
Что касается Ростова, то мы знаем, что там проводила тренировку команда "Ростов", потом шел снег, и поле немного повредилось. Но это не было поводом для того, чтобы не проводить матч с "Зенитом" там", - передает слова Пышкина "Р-Спорт".
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