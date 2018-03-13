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Александр Мейтин: наибольшие проблемы вызвал матч "Спартака" и "СКА-Хабаровска"

Директор РФПЛ по безопасности и работе с болельщиками Александр Мейтин рассказал о нарушениях в прошедшем 22-м туре премьер-лиги.

"Тур прошел достаточно спокойно – нарушения были зафиксированы только на двух матчах. При этом "Амкар" – "Арсенал" (0:2) сюда можно отнести лишь с натяжкой. Там в конце встречи двое болельщиков пытались залезть на забор, но их довольно быстро оттуда сняли.

Наибольшие же проблемы вызвал матч "Спартака" и "СКА-Хабаровска" (1:0), где была использована пиротехника и звучали оскорбительные скандирования", - передает слова Мейтина "Матч ТВ".
Теги: Мейтин Спартак
Сегодня, 14:54
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№2 Написал: Сибирячок (Сегодня, 15:35) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
КДК как и ГИБДД нужны не для обеспечения безопасности, а для сбора денег. У нас в России так.


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
№1 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 15:29) #
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Болеет за:
«Спартак»
Г-н Мейтин, что вы сделали, чтобы установить "дирижеров" этих крикунов, или только зафиксировали, и в КДК за премией от штрафа клубу.
Регистрация: 20.03.2014 [жалоба]
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