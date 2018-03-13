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РФПЛ: опасений для проведения матчей премьер-лиги 17 марта нет

Спортивный директор РФПЛ Виктор Пышкин сообщил, что матчи 23 тура чемпионата России, назначенные на 17 марта, не будут переноситься.

"Опасений для проведения субботних матчей 23-го тура нет. Думаю, все матчи будут проводиться там, где и планировалось", - передает слова Пышкина ТАСС.

17 марта пройдут матчи: "СКА-Хабаровск" - "Урал", "Арсенал" - "Ростов", "Краснодар" - "Уфа", "Анжи" - "Тосно", "Рубин" - "Спартак". Еще три игры, запланированные на 18 марта, будут перенесены на 18 апреля из-за выборов президента РФ.
Сегодня, 15:54
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