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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Джоване Элбер: Роналду знает, что Левандовски нужен "Реалу"
Бывший нападающий "Баварии" Джоване Элбер считает, что форвард "Реала" Криштиану Роналду не должен быть против трансфера Роберта Левандовски
"Роналду же не глупый человек. Все хотят видеть у себя такого игрока, как Левандовски. Если у "Реала" будет возможность, он сделает все, чтобы подписать Роберта. Но "Бавария" будет за него бороться, а сам игрок всем доволен в Мюнхене. Это лучший центрфорвард в мире. У него есть все", - цитирует Элбера TZ.
"Роналду же не глупый человек. Все хотят видеть у себя такого игрока, как Левандовски. Если у "Реала" будет возможность, он сделает все, чтобы подписать Роберта. Но "Бавария" будет за него бороться, а сам игрок всем доволен в Мюнхене. Это лучший центрфорвард в мире. У него есть все", - цитирует Элбера TZ.
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