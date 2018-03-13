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Джоване Элбер: Роналду знает, что Левандовски нужен "Реалу"

Бывший нападающий "Баварии" Джоване Элбер считает, что форвард "Реала" Криштиану Роналду не должен быть против трансфера Роберта Левандовски

"Роналду же не глупый человек. Все хотят видеть у себя такого игрока, как Левандовски. Если у "Реала" будет возможность, он сделает все, чтобы подписать Роберта. Но "Бавария" будет за него бороться, а сам игрок всем доволен в Мюнхене. Это лучший центрфорвард в мире. У него есть все", - цитирует Элбера TZ.
Теги: Роналду Левандовски Реал
Сегодня, 17:12
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