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Санчес, Рэшфорд и Лукаку - в атаке "МЮ" на матч с "Севильей"

Стали известны составы "Манчестер Юнайтед" и "Севильи" на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов.

"Манчестер Юнайтед": Де Хеа - Валенсия, Байи, Смоллинг, Янг - Феллаини, Матич - Лингард, Санчес, Рэшфорд - Лукаку.

Запасные - Ромеро, Линделеф, Погба, Мата, Марсьяль, Дармиан, Мактоминэй.

"Севилья": Рико - Габриэл Меркадо, Кьяр, Ленгле, Эскюдеро - Н'Зонзи, Банега - Сарабья, Васкес, Корреа - Мюриэль.

Запасные - Сориа, Бен Йеддер, Гайс, Писарро, Пареха, Нолито, Арана.
Теги: Манчестер Юнайтед Севилья
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