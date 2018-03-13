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Харри Кейн не выйдет на поле до мая

Форвард "Тоттенхэма" и сборной Англии Харри Кейн выбыл из-за травмы до мая, сообщает Mirror.

Кейн получил повреждение голеностопа в матче чемпионата Англии с "Борнмутом" 11 марта.

В текущем сезоне Кейн забил 35 голов в 39 матчах.
Теги: Кейн Тоттенхэм
Вчера, 23:48
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