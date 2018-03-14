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"Севилья" выбила "Манчестер Юнайтед" из Лиги чемпионов

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов "Манчестер Юнайтед" на своем поле проиграл "Севилье" и покинул турнир.

Лига чемпионов

1/8 финала

Матч 1 - 0:0

"Манчестер Юнайтед" – "Севилья" 1:2

Голы: Бен-Йедер, 76, 79, Лукаку, 86

"Манчестер Юнайтед": Де Хеа - Валенсия, Байи, Смоллинг, Янг - Феллаини, (Погба, 62), Матич - Лингард, Санчес, Рэшфорд - Лукаку.

"Севилья": Рико - Габриэл Меркадо, Кьяр, Ленгле, Эскюдеро - Н'Зонзи, Банега - Сарабья, Васкес, (Писарро, 88), Корреа, (Гайс, 90), - Мюриэль, (Бен-Йедер, 75).

Предупреждения: Банега, 7, Бен-Йедер, 81, Корреа, 88, Рэшфорд, 90+3
Теги: Манчестер Юнайтед Севилья
Сегодня, 00:37
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16
(2)
№16 Написал: Ghostbuster (Сегодня, 01:14) #
  • -1
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Болеет за:
ЦСКА
liasport433,
за своей следи, пока ей весь пельмень не истыкали, пока ты тут по клаве стучишь, тупиздень

Цитата: serega_user
а где этот...как его там...многопрофильный, который за МЮ?!

тихо чмокает в сторонке smile
Регистрация: 19.02.2018 [жалоба]
№15 Написал: serega_user serega_user (Сегодня, 01:09) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
ЦСКА
Странно, а где этот...как его там...многопрофильный, который за МЮ?! Почему его здесь нет?


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ЦСКА, Арсенал (Лондон)
Регистрация: 6.05.2014 [жалоба]
№14 Написал: liasport433 (Сегодня, 01:07) #
  • -1
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Цитата: Ghostbuster
Цитата: liasport433
этому бездарному МЮ

свиноферма НИ РАЗУ за всю историю с МЮ не играла, что ты можешь знать?. А МЮ в отличие от вас еврокубки имеет laughing


слышь тыкай своей жене или в подушку, мудила, если не понимаешь что тебе пишут молчи затычка в бочке!, осел бездарный
Регистрация: 19.06.2017 [жалоба]
№13 Написал: Седой Россия (Сегодня, 01:07) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Quincy
это к вопросу кого обыграл Спартак,зато ослики все считали говноочки с Базелем и дохлой бенфикой,из нашей группы обе команды прошли в 1/4 и продолжают борьбу в ЛЧ,это к вопросу о слабости групп

Они прошли, все наши клубы в ЛЕ прошли, а кто-то вспоминает случайную победу. Это к вопросу о слабости команд)


--------------------
http://cskamoskva.ru/
Регистрация: 16.08.2008 [жалоба]
№12 Написал: Ghostbuster (Сегодня, 01:02) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: liasport433
этому бездарному МЮ

свиноферма НИ РАЗУ за всю историю с МЮ не играла, что ты можешь знать?. А МЮ в отличие от вас еврокубки имеет laughing
Регистрация: 19.02.2018 [жалоба]
№11 Написал: liasport433 (Сегодня, 00:59) #
  • -2
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Цитата: Ghostbuster
Цитата: Quincy
к вопросу кого обыграл Спартак

Бла-бла-бла laughing Тупому высерку напомню, что ЦСКА проходил "Севилью" в 1/8 ЛЧ smiley

А вы вылетев из всех еврокубков можете в своём болоте тарасовском квакать до посинения laughing


вы этому бездарному МЮ проиграли позорно!!!! они бездари вы еще хуже!!! сраная севилья вас бы разорвала!!
Регистрация: 19.06.2017 [жалоба]
№10 Написал: Ghostbuster (Сегодня, 00:57) #
  • -1
  •  (7)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Quincy
к вопросу кого обыграл Спартак

Бла-бла-бла laughing Тупому высерку напомню, что ЦСКА проходил "Севилью" в 1/8 ЛЧ smiley

А вы вылетев из всех еврокубков можете в своём болоте тарасовском квакать до посинения laughing
Регистрация: 19.02.2018 [жалоба]
№9 Написал: СуперШтангист (Сегодня, 00:55) #
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
«Терек»
Играли, в точности, как нынешний лидер РФПЛ, неудивительно, что их наказали за такой позорный футбол
Регистрация: 7.05.2017 [жалоба]
№8 Написал: liasport433 (Сегодня, 00:53) #
  • +3
  •  (5)

я 100000 коментов получил и столько же минусов... МЮ никогда от оборноы не играл, позор мауриньо, зА ЧТО такие деньги за что???????? у меня в голове не укладываеться... куда мир катиться, да мне плевать кто шампунь рекламирует, лишь бы помогал, просто в ах*е..... такое МЮ не видел, маур должен уйти.... он самый слабый при нем , а маур трус!! даже спартак лучше сыграл!!!!
Регистрация: 19.06.2017 [жалоба]
№7 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 00:45) #
  • +3
  •  (5)

МЮ симпатизировал с начала 80-х, при Фергюссоне просто наслаждался игрой команды.. Ушёл Великий тренер - команда МЮ кончилась.. Кого-бы не ставили, всё не то.. Ежегодно через команду проходит уйма игроков, а толку..
Моуриньо никогда не любил, своим прагматизмом он убивает футбол, да, он выиграл много чего с Челси, но игра его Челси мне не нравилась..
Погба. Этот чел тупо деградировал, он просто жАлок..
Севилья, браво!
Как-то так smirk


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012 [жалоба]
№6 Написал: Antip7 (Сегодня, 00:44) #
  • +5
  •  (7)
online

Следующее интервью Санчеса: "Верните меня в Арсенал, с МЮ бессмысленно бороться за титулы"
Регистрация: 29.08.2016 [жалоба]
№5 Написал: spiri (Сегодня, 00:43) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
похоже,Маур высек сам себя...перемудрил с трусливой тактикой!! flushed


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Только победа на Темзе и Неве !!!
За Футбол!!
Регистрация: 2.03.2011 [жалоба]
№4 Написал: Quincy (Сегодня, 00:42) #
  • -1
  •  (15)
Болеет за:
«Спартак»
это к вопросу кого обыграл Спартак,зато ослики все считали говноочки с Базелем и дохлой бенфикой,из нашей группы обе команды прошли в 1/4 и продолжают борьбу в ЛЧ,это к вопросу о слабости групп
Регистрация: 2.09.2016 [жалоба]
№3 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 00:41) #
  • +5
  •  (7)
online
Болеет за:
«Локомотив»
МЮ сборки Моуринью просто жалок.
Имея таких исполнителей в полузащите и в атаке играть при своих зрителях с оглядкой на оборону, это просто некрасиво.
Севилью с выходом в 1/4 финал и ведь проиграли МЮ команде у которой линия обороны очень слабая, зато комбинационная игра на высочайшем уровне.


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Believe LOKO (is reaL)

В.Безбородов+L.Adriano=queers

-3K, спасибо хрюны, вы меня знаете
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
№2 Написал: fartovij Иваново (Сегодня, 00:41) #
  • +4
  •  (6)
online
Болеет за:
«Анжи»
Ничего себе поворот


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Анжи
Арсенал
Реал
Регистрация: 29.01.2013 [жалоба]
№1 Написал: Юлий Цезарь (Сегодня, 00:39) #
  • +10
  •  (14)
online

Мне кажется я знаю имя следующего тренера Зенита smirk laughing
Регистрация: 1.12.2017 [жалоба]
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