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"Рома" обыграла "Шахтер" и вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов

В Риме завершился ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между "Ромой" и "Шахтером". Итальянцы победили 1:0 и вышли в четвертьфинал благодаря голу, забитому на чужом поле.

Лига чемпионов

1/8 финала

Матч 1 - 1:2

"Рома" – "Шахтёр" Д 1:0

Голы: Джеко, 52

"Рома": Бекер, Коларов, Манолас,ко Фасио, Флоренци, Росси, Найнгголан, Стротман, Ундер (Герсон, 65), Перотти, Джеко

"Шахтёр" Д: Пятов, Бутко, Исмаили, Ордец, Ракицкий, Степаненко (Патрик, 74), Марлос (Дентиньо, 82), Фред, Бернард, Тайсон, Феррейра

Предупреждения: Флоренци, 39, Манолас, 54, Степаненко, 71, Фред, 76, Феррейра, 80

Удаления: Ордец, 79
Теги: Рома Шахтер
Сегодня, 00:40
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15
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№15 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 01:18) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Рома обыграла в честной борьбе украинский Шахтер, а почему все отвечают на провокации Шекеля?
Шекель, при чем тут Россия и россияне? Россия не направляла Шахтер в Украину и переворот государственный не готовила. Все претензии Порошенко и его своре.


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Believe LOKO (is reaL)

В.Безбородов+L.Adriano=queers

-3K, спасибо хрюны, вы меня знаете
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
№14 Написал: Седой Россия (Сегодня, 01:16) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Shekel
Цитата: kosha-spb
Шахтер уже не Донецк, а перерегистрировались на Мариуполь.

На Харьков, дурa. Война у нас и нет футбола благодаря рашке. Вы отжали Крым и вкинули Донбасс в войну, живите с этим cуки

Цитата: Юлий Цезарь
Пора уже банить эту укросвинью шекеля. И таки-да я рад вылету шахтера, потому что он

Потому что он представляет Украину а не уeбищную рашку. Поддавливает жаба, что укропы в футболе лучше рашки?

Чучело. Хоть клуб и временно перерегистрирован, но это Донецкий клуб. Какую еще окраину он представляет? Фактически Донецк уже давно не окраина и снова ей не станет. А в чем-то завидовать вам...да даже в африканских племенах вряд ли вам завидуют, так что не льсти себе


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http://cskamoskva.ru/
Регистрация: 16.08.2008 [жалоба]
№13 Написал: imaginary (Сегодня, 01:13) #
  • +1
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online
Болеет за:
«Краснодар»
Цитата: Shekel
Цитата: Юлий Цезарь
хотя мог бы и в РФПЛ играть

Если бы у Путина были яйцa. То так как яиц у него не оказалось - Донбассс получил войну и десятки тысяч погибших. Живите в этим, рaшики

Порошенко сам себя не защитит, ты нужен своей родине сынок
чемодан, вокзал, АТО
Регистрация: 7.02.2010 [жалоба]
№12 Написал: Shekel страна 404 (СССР, Украина, Новороссия, ДНР, Малороссия, ДНР) (Сегодня, 01:13) #
  • -5
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online

Цитата: Юлий Цезарь
хотя мог бы и в РФПЛ играть

Если бы у Путина были яйцa. Но так как яиц у него не оказалось - Донбассс получил войну и десятки тысяч погибших. Живите в этим, рaшики

Цитата: Юлий Цезарь
где вы лучше рагуль? в таблицу уефа глянь где Россия и где вы. а сборная ваша сколько раз на крупные турниры попадала и сколько Россия-посчитай и прслезись бандеровская срань

гaндон, смотри рейтинг УЕФА и на лучший клуб Восточной Европы за 5 лет и за 10лет

Но не в футболе дело, футбол то такое (в футболе вы всегда были слабей), рашка пидaрaстическaя страна в политике, предательства Донбасса мы никогда вам не простим
Регистрация: 10.10.2013 [жалоба]
№11 Написал: Юлий Цезарь (Сегодня, 01:02) #
  • +2
  •  (4)
online

Цитата: Shekel
Потому что он представляет Украину а не уeбищную рашку. Поддавливает жаба, что укропы в футболе лучше рашки?

где вы лучше рагуль? в таблицу уефа глянь где Россия и где вы. а сборная ваша сколько раз на крупные турниры попадала и сколько Россия-посчитай и прслезись бандеровская срань
Регистрация: 1.12.2017 [жалоба]
№10 Написал: Zamba Санкт-Петербург (Сегодня, 01:02) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Shekel
Потому что он представляет

чемпионат АТО г.Харкiв
Регистрация: 20.07.2009 [жалоба]
№9 Написал: Shekel страна 404 (СССР, Украина, Новороссия, ДНР, Малороссия, ДНР) (Сегодня, 00:59) #
  • -6
  •  (6)
online

Цитата: kosha-spb
Шахтер уже не Донецк, а перерегистрировались на Мариуполь.

На Харьков, дурa. Война у нас и нет футбола благодаря рашке. Вы отжали Крым и вкинули Донбасс в войну, живите с этим cуки

Цитата: Юлий Цезарь
Пора уже банить эту укросвинью шекеля. И таки-да я рад вылету шахтера, потому что он

Потому что он представляет Украину а не уeбищную рашку. Поддавливает жаба, что укропы в футболе лучше рашки?
Регистрация: 10.10.2013 [жалоба]
№8 Написал: Юлий Цезарь (Сегодня, 00:54) #
  • +2
  •  (6)
online

Пора уже банить эту укросвинью шекеля. И таки-да я рад вылету шахтера, потому что он представляет украину, хотя мог бы и в РФПЛ играть
Регистрация: 1.12.2017 [жалоба]
№7 Написал: Zamba Санкт-Петербург (Сегодня, 00:53) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
30 ноября. На футбольный матч четвертьфинала Кубка Украины, который проходил в Харькове, футболисты ФК «Шахтёр» (Донецк) вышли в футболках в поддержку убийц Донбасса - Вооруженных сил Украины и карательных батальонов.

Цитата: Shekel
Живите с этим, чучелы
Регистрация: 20.07.2009 [жалоба]
№6 Написал: Shekel страна 404 (СССР, Украина, Новороссия, ДНР, Малороссия, ДНР) (Сегодня, 00:51) #
  • -5
  •  (5)
online

Vlad-ОБЖ 66,
Слышь, ты, рашка. На свой спам смотри. На спам, который тянут донецкие бразильцы
Регистрация: 10.10.2013 [жалоба]
№5 Написал: kosha-spb Санкт-Петербург (Сегодня, 00:48) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Шахтер уже не Донецк, а перерегистрировались на Мариуполь. В Донецке их давно не замечали, так что сосите, какелы, стирайте шаровары grinning


--------------------
Водички Невской зачерпнув себе на борт
Мой Петербург на лодке времени плывёт...
Регистрация: 19.05.2010 [жалоба]
№4 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 00:48) #
  • +4
  •  (6)

Цитата: Shekel
Shekel

секель, ты чё, совсем с ума рухнулся?
или вы уже все там такие?
Пипец, дебилоид.. smirk


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012 [жалоба]
№3 Написал: fartovij Иваново (Сегодня, 00:46) #
  • +2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Анжи»
Цитата: Shekel
Рашики, рады? Сосите Xyй! Ваши недоклубы и сюда не в силах оказались пройти. Рaшка в футболе полное дно. Живите с этим, чучелы


Смотри не заплачь, братан. Ведешь себя как обиженка и видишь везде хейт в сторону Шахтера, хотя больше половины наоборот топят за команды СНГ. В общем, заканчивай уже


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Анжи
Арсенал
Реал
Регистрация: 29.01.2013 [жалоба]
№2 Написал: spiri (Сегодня, 00:44) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Шахта выглядела достойно...Но,увы... flushed


--------------------
Только победа на Темзе и Неве !!!
За Футбол!!
Регистрация: 2.03.2011 [жалоба]
№1 Написал: Shekel страна 404 (СССР, Украина, Новороссия, ДНР, Малороссия, ДНР) (Сегодня, 00:43) #
  • -16
  •  (16)
online

Рашики, рады? Сосите Xyй! Ваши недоклубы и сюда не в силах оказались пройти. Рaшка в футболе полное дно. Живите с этим, чучелы
Регистрация: 10.10.2013 [жалоба]
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