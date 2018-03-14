"Рома" обыграла "Шахтер" и вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов

В Риме завершился ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между "Ромой" и "Шахтером". Итальянцы победили 1:0 и вышли в четвертьфинал благодаря голу, забитому на чужом поле.Лига чемпионов1/8 финалаМатч 1 - 1:2: Джеко, 52"Рома": Бекер, Коларов, Манолас,ко Фасио, Флоренци, Росси, Найнгголан, Стротман, Ундер (Герсон, 65), Перотти, Джеко"Шахтёр" Д: Пятов, Бутко, Исмаили, Ордец, Ракицкий, Степаненко (Патрик, 74), Марлос (Дентиньо, 82), Фред, Бернард, Тайсон, ФеррейраПредупреждения: Флоренци, 39, Манолас, 54, Степаненко, 71, Фред, 76, Феррейра, 80Удаления: Ордец, 79