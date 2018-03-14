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Мацей Рыбус: с "Атлетико" нужно трезво оценивать наши шансы

Полузащитник "Локомотива" Мацей Рыбус высказался относительно предстоящей ответной встречи 1/8 финала Лиги Европы против мадридского "Атлетико".

"Нужно трезво оценивать наши шансы. Понятно, что даже дома будет очень сложно отыграть три мяча у такой серьезной команды, как "Атлетико".

Но мы надеемся, что в предстоящей игре увидим полный стадион наших болельщиков. Постараемся показать хороший результат, сыграть для них", - цитируют Рыбуса "Известия".
Теги: Рыбус Локомотив
Сегодня, 07:49
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№2 Написал: Евгений Буров (Сегодня, 08:51) #
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надо достойно вылететь и упереться в чемп что бы у некоторых не возникало вопросов по поводу чемпионства stuck_out_tongue_winking_eye
Регистрация: 21.01.2018 [жалоба]
№1 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 08:07) #
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Но мы надеемся, что в предстоящей игре увидим полный стадион наших болельщиков.

Ваших вряд ли, ибо у вас их нет.
Но вот на Атлетико поглядеть народ должен прийти.


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008 [жалоба]
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