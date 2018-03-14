Исполнительный директор "Атлетико" был задержан в аэропорту Шереметьево

Исполнительный директор "Атлетико" Мигель Анхель Хиль Марин был задержан 13 марта в московском аэропорту Шереметьево, передает AS.При прохождении таможенного контроля функционер мадридского клуба не смог найти свой паспорт, после чего провел ночь в гостинице на территории аэропорта. Сегодня, 14 марта, консульство Испании в Москве предоставит Мигелю Анхелю Хиль Марину новый паспорт."Атлетико" накануне прилетел в Москву на ответный матч 1/8 финала Лиги Европы с "Локомотивом".