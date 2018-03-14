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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
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Президент "Севильи": мы играли с командой, располагающей большими деньгами и суперзвездами, и мы были лучше
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Григорий Иванов: Мещеряков – агроном, что ли? Мы же не говорим РЖД, как и куда поезда отправлять (2)
Григорий Иванов: Мещеряков – агроном, что ли? Мы же не говорим РЖД, как и куда поезда отправлять (2)
Исполнительный директор "Атлетико" был задержан в аэропорту Шереметьево
Исполнительный директор "Атлетико" Мигель Анхель Хиль Марин был задержан 13 марта в московском аэропорту Шереметьево, передает AS.
При прохождении таможенного контроля функционер мадридского клуба не смог найти свой паспорт, после чего провел ночь в гостинице на территории аэропорта. Сегодня, 14 марта, консульство Испании в Москве предоставит Мигелю Анхелю Хиль Марину новый паспорт.
"Атлетико" накануне прилетел в Москву на ответный матч 1/8 финала Лиги Европы с "Локомотивом".
При прохождении таможенного контроля функционер мадридского клуба не смог найти свой паспорт, после чего провел ночь в гостинице на территории аэропорта. Сегодня, 14 марта, консульство Испании в Москве предоставит Мигелю Анхелю Хиль Марину новый паспорт.
"Атлетико" накануне прилетел в Москву на ответный матч 1/8 финала Лиги Европы с "Локомотивом".
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