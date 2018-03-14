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Исполнительный директор "Атлетико" был задержан в аэропорту Шереметьево

Исполнительный директор "Атлетико" Мигель Анхель Хиль Марин был задержан 13 марта в московском аэропорту Шереметьево, передает AS.

При прохождении таможенного контроля функционер мадридского клуба не смог найти свой паспорт, после чего провел ночь в гостинице на территории аэропорта. Сегодня, 14 марта, консульство Испании в Москве предоставит Мигелю Анхелю Хиль Марину новый паспорт.

"Атлетико" накануне прилетел в Москву на ответный матч 1/8 финала Лиги Европы с "Локомотивом".
Теги: Атлетико
Сегодня, 10:54
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№1 Написал: Clover (Сегодня, 11:15) #
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Да, по паспортам локомоты в последнее время специалисты smile Гильерме, Ари...


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Клевер в норме ТРЕХлистный... Болоту - 3-1... Котловану - 3-0...
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