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Джейми Каррагер отстранен от работы на Sky Sports до конца сезона

Экс-защитник "Ливерпуля" Джейми Каррагер отстранен от работы на телеканале Sky Sports до конца текущего сезона.

Руководство отстранило экс-футболиста за неподобающее поведение. По данным СМИ, англичанин может и вовсе лишиться работы на Sky Sports.

Напомним, Каррагер плюнул в машину болельщика "МЮ", который дразнил его счетом матча с "Ливерпулем" (2:1).

Сегодня, 15:40
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№2 Написал: нетрал (Сегодня, 15:49) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
да да и назвал земляным червяком...
Регистрация: 26.04.2017 [жалоба]
№1 Написал: Antip7 (Сегодня, 15:47) #
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  •  (4)
online

Это всё Мостовой виноват.. научил человека плохому)))
Регистрация: 29.08.2016 [жалоба]
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