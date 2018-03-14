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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Джейми Каррагер отстранен от работы на Sky Sports до конца сезона
Экс-защитник "Ливерпуля" Джейми Каррагер отстранен от работы на телеканале Sky Sports до конца текущего сезона.
Руководство отстранило экс-футболиста за неподобающее поведение. По данным СМИ, англичанин может и вовсе лишиться работы на Sky Sports.
Напомним, Каррагер плюнул в машину болельщика "МЮ", который дразнил его счетом матча с "Ливерпулем" (2:1).
Руководство отстранило экс-футболиста за неподобающее поведение. По данным СМИ, англичанин может и вовсе лишиться работы на Sky Sports.
Напомним, Каррагер плюнул в машину болельщика "МЮ", который дразнил его счетом матча с "Ливерпулем" (2:1).
Jamie Carragher has been suspended by Sky for the rest of the football season: https://t.co/FR0mErVp7S pic.twitter.com/VmgD2G8arB— Sky Sports (@SkySports) March 14, 2018
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