Вернер может перейти из "Лейпцига" в "Ливерпуль

Нападающий "РБ Лейпциг" Тимо Вернер может продолжить карьеру в "Ливерпуле", информирует Independent.Сообщается, что в услугах 22-летнего форварда заинтересован главный тренер мерсисайдцев Юрген Клопп.В этом сезоне Вернер провел за клуб 35 матчей, забив 17 мячей и сделав 4 голевые передачи.