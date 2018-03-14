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Вернер может перейти из "Лейпцига" в "Ливерпуль

Нападающий "РБ Лейпциг" Тимо Вернер может продолжить карьеру в "Ливерпуле", информирует Independent.

Сообщается, что в услугах 22-летнего форварда заинтересован главный тренер мерсисайдцев Юрген Клопп.

В этом сезоне Вернер провел за клуб 35 матчей, забив 17 мячей и сделав 4 голевые передачи.
Теги: Ливерпуль РБ Лейпциг
Сегодня, 16:29
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№1 Написал: Александр Макаров (Сегодня, 17:03) #
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вот фиг знает,но почему-то он у меня ассоциируется с тупицей.
Регистрация: 29.11.2016 [жалоба]
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