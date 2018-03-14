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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Алексей Миранчук: слова Симеоне было приятно услышать, но это никак не повлияло на нас с братом (видео)
Полузащитник "Локомотива" Алексей Миранчук поделился ожиданиями в преддверии ответного матча 1/8 финала Лиги Европы с мадридским "Атлетико".
- Симеоне похвалил вас с братом перед первой игрой в Мадриде. После того матча как-то переосмыслили свой собственный уровень?
- Само собой, слова Симеоне было приятно услышать, но это никак не повлияло на нас с братом. Безусловно, сделали какие-то выводы после первой игры. Постараемся сыграть лучше. Нынешний сезон "Локомотива" в Лиге Европы – это большой опыт.
"Атлетико" - большой клуб, безусловно. Не так часто играем с такими соперниками. Отличная проверка для нас, для каждого футболиста. Очень рад, что такая команда попалась.
- Верите, что можете отыграться после 0:3?
- Мы уже сыграли матч в чемпионате. Поэтому можно точно поднять себе настроение победой. А шансы в футболе есть всегда – есть показательные матчи в футболе, которые это доказывают.
- Опубликован список игроков сборной. Удивились, обнаружив себя?
- На самом деле о вызове в сборную сказали родные, а сам в списке себя потом сначала не нашёл. Только потом обнаружил себя в числе нападающих.
Rusfootball.info
- Симеоне похвалил вас с братом перед первой игрой в Мадриде. После того матча как-то переосмыслили свой собственный уровень?
- Само собой, слова Симеоне было приятно услышать, но это никак не повлияло на нас с братом. Безусловно, сделали какие-то выводы после первой игры. Постараемся сыграть лучше. Нынешний сезон "Локомотива" в Лиге Европы – это большой опыт.
"Атлетико" - большой клуб, безусловно. Не так часто играем с такими соперниками. Отличная проверка для нас, для каждого футболиста. Очень рад, что такая команда попалась.
- Верите, что можете отыграться после 0:3?
- Мы уже сыграли матч в чемпионате. Поэтому можно точно поднять себе настроение победой. А шансы в футболе есть всегда – есть показательные матчи в футболе, которые это доказывают.
- Опубликован список игроков сборной. Удивились, обнаружив себя?
- На самом деле о вызове в сборную сказали родные, а сам в списке себя потом сначала не нашёл. Только потом обнаружил себя в числе нападающих.
Rusfootball.info
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