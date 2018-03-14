Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Новости партнеров

Алексей Миранчук: слова Симеоне было приятно услышать, но это никак не повлияло на нас с братом (видео)

Полузащитник "Локомотива" Алексей Миранчук поделился ожиданиями в преддверии ответного матча 1/8 финала Лиги Европы с мадридским "Атлетико".



- Симеоне похвалил вас с братом перед первой игрой в Мадриде. После того матча как-то переосмыслили свой собственный уровень?

- Само собой, слова Симеоне было приятно услышать, но это никак не повлияло на нас с братом. Безусловно, сделали какие-то выводы после первой игры. Постараемся сыграть лучше. Нынешний сезон "Локомотива" в Лиге Европы – это большой опыт.

"Атлетико" - большой клуб, безусловно. Не так часто играем с такими соперниками. Отличная проверка для нас, для каждого футболиста. Очень рад, что такая команда попалась.

- Верите, что можете отыграться после 0:3?

- Мы уже сыграли матч в чемпионате. Поэтому можно точно поднять себе настроение победой. А шансы в футболе есть всегда – есть показательные матчи в футболе, которые это доказывают.

- Опубликован список игроков сборной. Удивились, обнаружив себя?

- На самом деле о вызове в сборную сказали родные, а сам в списке себя потом сначала не нашёл. Только потом обнаружил себя в числе нападающих.

Rusfootball.info
Теги: Локомотив Атлетико Миранчук Симеоне Rвидео
Сегодня, 16:42
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.