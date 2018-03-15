Стало у Отца три сына. И сделал Отец три гола

Courtois needed these tonight pic.twitter.com/pl8SXIYwmM — Not Match of the Day (@NOT_MOTD) March 14, 2018

Лига чемпионов



1/8 финала



Матч 1 - 1:1



"Барселона" – "Челси" 3:0

Голы: Месси, 2, 65, Дембеле, 22

Конте полностью переиграл Вальверде, «Челси» провёл идеальный матч, но из-за одной ошибки лондонцы не сделали никакого задела и ехали на «Камп Ноу» почти обречёнными. Вчера «Севилья» уже преподнесла одну сенсацию в испано-английском противостоянии, но на сотворение ещё одной Тибо Куртуа и снова ставший отцом Лионель Месси настроены не были.Отставка Антонио Конте по окончании сезона – дело в принципе решённое. «Челси» валится во внутреннем чемпионате и рискует не попасть в Лигу чемпионов, тем удивительнее игра синих в первом матче. Хозяева «Стэмфорд Бридж» сыграли великолепно, нейтрализовали атаку «Барсы» во главе с лучшим игроком мира, но всё же пропустили первый гол от него.Понимая, что отстаивать его команде особо нечего, Конте выбрал довольно смелую модель, которую не всегда использует даже в АПЛ. Бакайоко остался в запасе, Дринкуотер вообще не попал в заявку, а в центре полузащиты рядом с Канте вышел экс-каталонец Фабрегас. Также Конте выставил с первых минут чистого форварда, но не сдувшегося воспитанника «Реала» Морату, а Оливье Жиру. У Конте не было выбора: нулевая ничья его не устраивала, забивать нужно было в любом случае, не говоря уж о том, что «Барса» в атаке совсем не беспомощна.А вот «Челси» при охране своих ворот оказался совершенно недееспособен. Антонио Конте по-настоящему жалко: он ведь наверняка снова разрабатывал план, продуманный до мелочей, но не учитывающий глупого гола между ног вратаря с острейшего угла. Винить только лишь одного вратаря можно, наверное, только если он пропустил прямым ударом от коллеги через всё поле, но здесь Куртуа вину особо делить ни с кем не должен. Голкипер просто взял и подрубил свою команду под корешок.Однако создалось впечатление, что «Челси» вздохнул с облегчением. «Барселона» отошла назад и не навязывала высокого прессинга, что позволяло гостям вкатиться в игру. Будто из первого матча своим ударом напугал Тер Штегена Виллиан, но прагматичная «Барса» играла в обороне внимательнее и больше не давала бразильцу выходить на ударные позиции. «Челси» также активно задействовал Азара, нравился своим настроем. Однажды пошёл вперёд и Нголо Канте, но условия прохода были тяжёлыми, а навыки нападающего у француза невысоки.То ли дело Месси, который даже спасая мяч от ухода за лицевую умудрился забить. Отец теперь уже троих пацанов не тратил силы на прессинг, а шествовал прогулочным шагом, когда его команда находилась не с мячом. Возможно игроки «Челси» даже привыкли к тому, что от аргентинца не исходит большой опасности. И заигрались. После того, как Лео вынудил ошибиться Сеска, он просто разделался с Аспиликуэтой и Кристиансеном и выкатил мяч на Дембеле. Этот проход вряд ли будут сравнивать с тем голом Марадоны Англии, но это было похоже и почти так же круто. Таким образом, интрига была прибита, хотя «Челси» всё же пробовал доставлять мяч вперёд и даже заработал штрафной, с которого Алонсо пробил перекладину.Все «похоронили» «Челси» ещё до матча, а в самой игре это активно делал Куртуа – в начале 2-го тайма вратарю взбрело в голову отдать мяч Суаресу и довести дело до разгрома, в то время как его партнёры, заряженные разговором с Конте, реально рассчитывали переломить ход матча. «Челси» начал зарабатывать стандарты в том числе и за счёт индивидуальных действий, как проход Мозеса.Однако главный стандарт арбитр Дамир Скомина заработать не дал: в динамике падение Маркоса Алонсо выглядело следствием противоправных действий, но повторы лично меня немножко запутали. И не одного меня – кто-то вспоминал легендарного Эвребё, а кто-то так и не увидел, что украл у «Челси» судья.Но нейтрального зрителя ход встречи в любом случае должен был радовать: вместо снотворного с давно известным итогом гости чуть ли не вжали «Барсу» в свою штрафную. Скучным оборонительным футболом, как ни странно, раздражать здесь могла именно «Барселона». Вальверде понимал, что дело попахивает отдачей контроля над игрой, потому быстро выпустил Паулиньо вместо Иньесты. А по истечении 60 минут замену попросил замену Бускетс – выход Андре Гомеша выглядел дополнительным шансом для «Челси».Но в этом противостоянии «Челси» лишь работает над появлением шансов, реализацией занимается только «Барса». Месси снова шикарно воспользовался возможностью атаковать на пространстве с ходу, заложил вираж и опять засадил Куртуа между ног. Господин Перес, неужели Кейлор Навас настолько никуда не годится?Я не был согласен с Сенниковым и Черданцевым, которые перед матчем говорили о громадном перевесе «Барсы» по составу, хотя в целом перевес не так уж и колоссален. Из по-настоящему топовых игроков прямо сейчас в «Барсе» разве что Пике, Бускетс, Суарес, Месси, да стареющий Иньеста. Однако наличие Месси перевешивает всё. Диего Симеоне сказал, что «Атлетико» выиграл бы недавний матч, если бы Лео играл за его команду. Схожая фраза не будет лишена смысла, если прозвучит из уст Антонио Конте. Правда, здесь ещё не помешал бы тот же Тер Штеген.Те, кому завтра рано вставать, могли со спокойной совестью ложиться спать. Парадоксально, но в плане соотношения ожидания/игра «Челси» оказался чуть ли не лучше. «Челси» был хорош, мало в чём уступал, но проиграл без шансов. При этом «Барселона», если не отождествлять её с Месси, поводов восхищаться собой не предоставила и наверняка испытает большие проблемы, если в ? финала не попадёт на «Севилью» или «Рому». Однако для того, чтобы побеждать, восхищать вовсе необязательно: быть может, именно такая прагматичная «Барселона» Эрнесто Вальверде имеет больше шансов на сбор титулов, чем остатки постгвардиоловского романтизма.Тер Штеген – Роберто, Пике, Юмтити, Альба – Дембеле, (Видаль, 69), Ракитич, Бускетс, (Гомеш, 63), Иньеста, (Паулиньо, 57), – Месси, Суарес: Куртуа – Аспиликуэта, Кристенсен, Рюдигер, Мозес, (Дзаппакоста, 71), – Фабрегас, Канте, Алонсо, Виллиан – Жиру, (Мората, 71), Азар, (Педро, 83).Роберто, 25, Виллиан, 44, Жиру, 53, Алонсо, 76