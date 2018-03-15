Андухар Оливер: пенальти на Алонсо не было

Бывший испанский судья Андухар Оливер прокомментировал эпизод с неназначенным пенальти в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов "Барселона" – "Челси".Арбитр правильно не назначил пенальти. Как только Алонсо почувствовал контакт с Пике, он сразу начал заваливаться", – цитирует Андухара Radio MARCA.