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Андухар Оливер: пенальти на Алонсо не было

Бывший испанский судья Андухар Оливер прокомментировал эпизод с неназначенным пенальти в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов "Барселона" – "Челси".

Арбитр правильно не назначил пенальти. Как только Алонсо почувствовал контакт с Пике, он сразу начал заваливаться", – цитирует Андухара Radio MARCA.
Теги: Челси Барселона
Сегодня, 01:40
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№1 Написал: spiri (Сегодня, 01:46) #
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Болеет за:
«Зенит»
надо было назначать и вернуть интригу в противостояние.. bowtie


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Регистрация: 2.03.2011 [жалоба]
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