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Михаэль Баллак о судействе в матче "Барселона" – "Челси": о, все по-старому!

Бывший полузащитник "Челси" Михаэль Баллак поделился мнением о решении арбитра Дамира Скомины не назначать пенальти в пользу "Челси" в матче с "Барселоной".

"О, все по-старому", – написал Баллак.

Немец намекнул на противостояние команд в полуфинале ЛЧ-2008/09, когда судья норвежец Том-Хеннинг Эвребе принял ряд спорных решений в пользу каталонского клуба, несколько раз не назначив пенальти.
Теги: Баллак Барселона Челси
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