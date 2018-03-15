Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Новости партнеров

Эрнесто Вальверде: "Челси" оказал нам очень серьезное сопротивление

Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде прокомментировал победу над "Челси" в матче 1/8 финала Лиги чемпионов (3:0).

"Челси" оказал нам очень серьезное сопротивление. У них феноменальные игроки. Мы знали, что нам будет непросто. "Челси" показал, как непросто играть с этой командой. Это был один из самых трудных матчей в сезоне.

Мы доминировали, как и в первом матче. Но вы могли видеть, что "Челси" представлял серьезную угрозу для нас. Нам пришлось биться до самого конца.

Иметь Месси в команде - это роскошь. Он создает опасность, решает каждый эпизод в атаке. Наша игра в нападении во многом зависит от него. Он делает каждую атаку лучше", - передает слова Вальверде пресс-служба УЕФА.
Теги: Вальверде Барселона
Сегодня, 08:29
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.