Джефферсон Фарфан: шанс на чудо есть всегда

Нападающий "Локомотива" Джефферсон Фарфан высказался о предстоящем ответном матче 1/8 финала Лиги Европы с мадридским "Атлетико".– Да, счет плохой. Но, пожалуйста, учитывайте уровень соперника. Одна из сильнейших команд в Европе! Матчи с "Атлетико", как бы ни завершилось противостояние, очень важны для нашей команды в плане опыта. Мы станем сильнее. Знаю, что для многих футболистов это была первая в жизни встреча с командой такого уровня. Я уверен: все к лучшему.– Это было общее решение. Ранее я получил повреждение. Очень расстроился из-за того, что не мог выйти на поле в Мадриде. Но сейчас я больше думаю о том, что самые счастливые моменты у нас впереди.– Шанс есть всегда.