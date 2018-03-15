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Джефферсон Фарфан: шанс на чудо есть всегда

Нападающий "Локомотива" Джефферсон Фарфан высказался о предстоящем ответном матче 1/8 финала Лиги Европы с мадридским "Атлетико".

– Предстоит ответная игра с мадридским "Атлетико". Первый матч получился не очень удачным – 0:3.

– Да, счет плохой. Но, пожалуйста, учитывайте уровень соперника. Одна из сильнейших команд в Европе! Матчи с "Атлетико", как бы ни завершилось противостояние, очень важны для нашей команды в плане опыта. Мы станем сильнее. Знаю, что для многих футболистов это была первая в жизни встреча с командой такого уровня. Я уверен: все к лучшему.

– Как далось решение пропустить первый матч с "Атлетико"?

– Это было общее решение. Ранее я получил повреждение. Очень расстроился из-за того, что не мог выйти на поле в Мадриде. Но сейчас я больше думаю о том, что самые счастливые моменты у нас впереди.

– Шанс на чудесное продолжение остается?

– Шанс есть всегда.

ФК "Локомотив"
Теги: Фарфан Локомотив
Сегодня, 09:20
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№1 Написал: Яamon (Сегодня, 10:17) #
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Болеет за:
«Локомотив»
верим!
Регистрация: 9.12.2017 [жалоба]
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