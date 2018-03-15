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Педро: надеюсь, "Барселона" выиграет Лигу чемпионов

Нападающий "Челси" Педро прокомментировал поражение от "Барселоны" (0:3) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Напомним, Педро ранее выступал в составе каталонцев.

"Нас хорошо приняли на "Камп Ноу". Спасибо всем. Мы вылетели из турнира. Надеюсь, "Барселона" выиграет Лигу чемпионов", – передает слова Педро официальный сайт УЕФА.
Теги: Барселона Педро Челси
Сегодня, 09:52
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