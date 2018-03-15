Неймар процитировал Стивена Хокинга (фото)

Voc? tem que ter uma atitude positiva e tirar o melhor da situa??o na qual se encontra.



Stephen Hawking pic.twitter.com/JE2MtyuT6b — Neymar Jr (@neymarjr) March 14, 2018

Форвард "ПСЖ" Неймар опубликовал в твиттере фото, где он сидит в инвалидной коляске.Бразилец подписал его цитатой физика Стивена Хокинга: "Вы должны иметь позитивное мышление и извлекать максимум из любой ситуации, в которой оказались".