Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Новости партнеров

Неймар процитировал Стивена Хокинга (фото)

Форвард "ПСЖ" Неймар опубликовал в твиттере фото, где он сидит в инвалидной коляске.

Бразилец подписал его цитатой физика Стивена Хокинга: "Вы должны иметь позитивное мышление и извлекать максимум из любой ситуации, в которой оказались".

Теги: Неймар
Сегодня, 10:40
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.