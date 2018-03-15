"Зенит" сыграет в лазурной форме, "Лейпциг" - в белой (фото)

Стала известна форма "Зенита" и "Лейпцига" в преддверии матча 1/8 финала Лиги Европы. Петербуржцы сыграют в лазурной форме, а игроки немецкого клуба - в белой.Игра начнется сегодня на стадионе "Санкт-Петербург" в 19:00 мск.