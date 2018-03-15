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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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"Зенит" сыграет в лазурной форме, "Лейпциг" - в белой (фото)
Стала известна форма "Зенита" и "Лейпцига" в преддверии матча 1/8 финала Лиги Европы. Петербуржцы сыграют в лазурной форме, а игроки немецкого клуба - в белой.
Игра начнется сегодня на стадионе "Санкт-Петербург" в 19:00 мск.
Игра начнется сегодня на стадионе "Санкт-Петербург" в 19:00 мск.
Сегодня играем в лазурном! #ЗенитРБЛейпциг pic.twitter.com/bVFxBBvNEV— ФК «Зенит» (@zenit_spb) March 15, 2018
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