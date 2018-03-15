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"Зенит" сыграет в лазурной форме, "Лейпциг" - в белой (фото)

Стала известна форма "Зенита" и "Лейпцига" в преддверии матча 1/8 финала Лиги Европы. Петербуржцы сыграют в лазурной форме, а игроки немецкого клуба - в белой.

Игра начнется сегодня на стадионе "Санкт-Петербург" в 19:00 мск.

Теги: Зенит
Сегодня, 10:59
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№10 Написал: yuri спб (Сегодня, 11:40) #
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online

Цитата: romazab
У них комплекс своего цвета, поэтому и называют свой цвет ГОЛУБОЙ лазурным. Голубые, они и в Питере голубые

Окуеть можно, ясли(с)


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
№9 Написал: romazab Москва (Сегодня, 11:37) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
У них комплекс своего цвета, поэтому и называют свой цвет ГОЛУБОЙ лазурным. Голубые, они и в Питере голубые
Регистрация: 5.10.2011 [жалоба]
№8 Написал: yuri спб (Сегодня, 11:36) #
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online

Цветочек хватит прятаться , выходи хоть в красном, хоть в белом.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
№7 Написал: Clover (Сегодня, 11:35) #
  • -2
  •  (2)
online

Цитата: pisto
У тебя под небом голубым все пидоры

Нет, только те, кто бинтуется назвать себя голубым, как это написано у него в клубных цветах, а стесняется - именно от того. что все эти голубые - именно
Цитата: pisto
пидоры


--------------------
Клевер в норме ТРЕХлистный... Болоту - 3-1... Котловану - 3-0...
Регистрация: 15.02.2018 [жалоба]
№6 Написал: pisto (Сегодня, 11:32) #
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Clover
ГО-ЛУ-БОЙ! Покажите мне в аббревиатуре СБГ слово "лазурный"! Такого цвета у них нет! Они все - ГО-ЛУ-БЫ-Е!
Или, на крайняк, так

У тебя под небом голубым все пидоры, латентный ты наш
Регистрация: 15.03.2009 [жалоба]
№5 Написал: yuri спб (Сегодня, 11:25) #
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  •  (3)
online

Цитата: tantara
Кто-то это заметил?

Ну некто Жано прямо восхитился трижды.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
№4 Написал: tantara Уфа (Сегодня, 11:21) #
  • -2
  •  (4)
online

В прошлом туре Атлетико унизил тупых лохов играя в футболках кб цветов. Немцы тоже в кб цветах помойных обыграли. Да и Лион в Москве играл в белой форме с элементами красного цвета. Кто-то это заметил?


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 2.06.2012 [жалоба]
№3 Написал: Clover (Сегодня, 11:18) #
  • -6
  •  (8)
online

ГО-ЛУ-БОЙ! Покажите мне в аббревиатуре СБГ слово "лазурный"! Такого цвета у них нет! Они все - ГО-ЛУ-БЫ-Е!
Или, на крайняк, так


--------------------
Клевер в норме ТРЕХлистный... Болоту - 3-1... Котловану - 3-0...
Регистрация: 15.02.2018 [жалоба]
№2 Написал: Батька (Сегодня, 11:16) #
  • -2
  •  (8)

Кто это придумал так голубой называть ? Генка Орлов ? Лазурный ??
Регистрация: 9.09.2016 [жалоба]
№1 Написал: Сибирячок (Сегодня, 11:09) #
  • -4
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
нет такого цвета лазурный. Есть голубой.
Сине-бело-голубые, хэй -хэй!!


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
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