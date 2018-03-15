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"Амкар" утвердил Вадима Евсеева в должности главного тренера

"Амкар" утвердил Вадима Евсеева в должности главного тренера команды. В РФПЛ поступило письмо из клуба о назначении специалиста на этот пост, передает "Чемпионат".

2 марта стало известно, что бывший футболист московских "Спартака" и "Локомотива" назначен исполняющим обязанности главного тренера "Амкара" после ухода Гаджи Гаджиева, который возглавлял уральскую команду с декабря 2014 года.
Теги: Амкар Евсеев
Сегодня, 11:21
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№1 Написал: Игорь Казьмин Москва (Сегодня, 11:37) #
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Вадиму конечно будет трудно....вытаскивать бегемота из болота....на очень хочу чтоб у Вадима получилось....Удачи Вадим.....


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Игорь
Регистрация: 11.11.2016 [жалоба]
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