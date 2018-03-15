Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
13:21
Андрей Канчельскис: "Зенит" хромает в чемпионате и "золото" не возьмет - нужно пройти "Лейпциг" и реабилитироваться перед болельщиками (18)
Андрей Канчельскис: "Зенит" хромает в чемпионате и "золото" не возьмет - нужно пройти "Лейпциг" и реабилитироваться перед болельщиками (18)
13:03
А вы верите в чудеса? Три российских клуба попытаются прорваться в четвертьфинал Лиги Европы (4)
А вы верите в чудеса? Три российских клуба попытаются прорваться в четвертьфинал Лиги Европы (4)
10:57
Дмитрий Булыкин: в футболе много примеров, когда команда после 3:0 не могла пройти в следующий круг (6)
Дмитрий Булыкин: в футболе много примеров, когда команда после 3:0 не могла пройти в следующий круг (6)
Вчера, 23:05
Лионель Месси забил свой самый быстрый гол в карьере (1)
Лионель Месси забил свой самый быстрый гол в карьере (1)
Вчера, 23:00
Виктор Гончаренко: ждем от Мусы голов (7)
Виктор Гончаренко: ждем от Мусы голов (7)
Вчера, 22:49
Путеводитель по Ростову-на-Дону разработают к ЧМ-2018 (1)
Путеводитель по Ростову-на-Дону разработают к ЧМ-2018 (1)
Вчера, 22:20
Игорь Акинфеев: было понятно, что Березуцкие не приостановили карьеру в сборной, а завершили (2)
Игорь Акинфеев: было понятно, что Березуцкие не приостановили карьеру в сборной, а завершили (2)
Вчера, 22:07
"Ювентус" одержал победу над "Аталантой"
"Ювентус" одержал победу над "Аталантой"
А вы верите в чудеса? Три российских клуба попытаются прорваться в четвертьфинал Лиги Европы
Дружно проиграв первые встречи 1/8-й второго по рангу еврокубка, "Локо", "Зенит" и ЦСКА сегодняшним вечером постараются исправить ситуацию. Rusfootball.info рассказывает обо всех раскладах накануне решающих битв наших полпредов на международной арене.
"Локомотив" (Москва, Россия) – "Атлетико" (Мадрид, Испания)
Первый матч – 0:3
Москва. Стадион "Локомотив"
Начало встречи – 19:00 (мск)
Арбитр – Артур Соареш Диаш (Португалия)
Вряд ли мне нужно что-либо пояснять, ибо вы, уважаемые читатели, сами прекрасно все понимаете. Вывести "железнодорожников" в четвертьфинал может только чудо. Вспоминать о прошлогоднем подвиге "Барселоны" вряд ли имеет смысл, ибо ситуация, в которой оказался "Локо", имеет совершенно другие характеристики. Неделю назад мы убедились в том, о чем знали заранее: "Атлетико" значительно превосходит в классе лидера нашей Премьер-лиги. Чтобы отыграть у него три сухих мяча, "Локомотиву" нужно выполнить миссию, которая… невыполнима.
Не стоит особо радоваться и кадровым проблемам "матрасников": Диего Симеоне не сможет рассчитывать на Диего Косту и Кевина Гамейро, что, вероятно, вынудит аргентинца бросить в бой Фернандо Торреса, лучшие времена которого остались далеко позади. Но ведь и у Юрия Семина хватает неприятностей с составом. Скорее всего, Палычу придется вновь обойтись без Ари и Фарфана, кроме того под большим вопросом участие в поединке Игнатьева с Бариновым. Точно не будет Гильерме, однако после фокусов, которые русский бразилец демонстрировал публике на "Ванда Метрополитано", нет уверенности, что сейчас его отсутствие стоит считать потерей.
Разумеется, сражаться нужно всегда, и пока не прозвучал финальный свисток, ты не проиграл. Весной 2004-го все похоронили "Депортиво" после 1:4 на "Сан-Сиро", а галисийцы отыграли у сверхмощного тогда "Милана" эту фору за один тайм! Возможно, "железнодорожникам" стоит вдохновиться сим примером, но… Как я и сказал, вы сами все понимаете.
Ориентировочные составы
"Локомотив": Коченков, Рыбусь, Кверквелия, Чорлука, В. Денисов, И. Денисов, Тарасов, Ал. Миранчук, Ан. Миранчук, Фернандеш, Эдер.
"Атлетико": Облак, Луис, Годин, Хименес, Хуанфран, Коке, Сауль, Тейе, Корреа, Торрес, Гризманн.
Прогноз – 1:2
"Зенит" (Санкт-Петербург, Россия) – РБ "Лейпциг" (Германия)
Первый матч – 1:2
Санкт-Петербург. Стадион "Санкт-Петербург"
Начало встречи – 21:00 (мск)
Арбитр – Даниэле Орсато (Италия)
По ходу прошлого сезона даже питерские болельщики много говорили о нытье и истериках Мирчи Луческу. Но сейчас сменивший его вроде бы куда более респектабельный Роберто Манчини ведет себя чуть ли не хуже румынского мэтра.
Итальянец, коему руководство клуба накупило уйму высококлассных по российским меркам футболистов, на каждом углу вещает о том, что ему не дали игроков, которые нужны для достижения результата, а недавно решил бросить камень еще и в огород журналистов, заявив, что это, дескать, не он жалуется, а они… на его жалобы.
Создается полное впечатление, что апеннинский специалист потерял контроль над ситуацией и не знает, что ему делать. С зимних сборов "Зенит" вернулся с теми же болячками, которые преследовали его поздней осенью и в декабре. Как итог: две нулевых ничьих в возобновившемся розыгрыше РФПЛ, падение за пределы первой тройки и стремительно тающие шансы на золото. В Лиге Европы "сине-бело-голубые" эффектно разгромили "Селтик", однако этот результат, похоже, был в большей степени обусловлен отвратным выступлением "кельтов" за пределами Туманного Альбиона.
Представителям Северной столицы не хватает остроты в атаке, с последним пасом и пониманием того, как преодолевать оборону соперника, все обстоит очень плохо. И в Лейпциге наблюдалось то же самое. Поздний гол Кришито со штрафного никак не вытекал из логики игры и стал для "Зенита" своего рода подарком судьбы (которого, разумеется, не было бы, если б не мастерство питерского капитана).
В свете всего этого очень важно, что после дисквалификации, оставившей его вне схватки на немецкой земле, в состав "сине-бело-голубых" возвращается Паредес. Леандро сейчас не так хорош, как в начале сезона, но в стане бронзовых призеров РФПЛ нет другого игрока с таким тонким чувством геометрии и умением сделать обостряющую передачу в последней трети. Будем надеяться, что возвращение аргентинца компенсирует возможное отсутствие Кузяева, участие коего в матче остается под вопросом (а вот вылет на долгий срок Мамманы, увы, грозит проблемами в обороне). Возможно, Манчини стоит перестроить свою обычную тактику и поднять Паредеса выше, дабы сегодня он исполнил роль полноценного плеймейкера.
Кроме того, итальянскому специалисту следует обратить внимание на то, что "красные быки" регулярно допускают ошибки во время навесов в район дальней штанги со штрафных и угловых. Стандарты – одно из главных оружий нынешнего "Зенита", и против соперника, не очень удачно обороняющихся во время их исполнения, необходимо обязательно использовать этот козырь.
Если говорить откровенно, то игровая форма петербуржского коллектива порождает большие опасения за итоговый результат. Однако ведь и у подопечных Ральфа Хазенхюттля хватает проблем: в последних четырех турах бундеслиги они добыли всего два очка. Так что "Лейпциг" вполне по зубам "Зениту", и сегодня вечером нужно просто доказать это.
Ориентировочные составы
"Зенит": Лунев, Смольников, Иванович, Мевля, Кришито, Краневиттер, Ерохин, Паредес, Дриусси, Кокорин, Заболотный.
РБ "Лейпциг": Гулачи, Лаймер, Юпамекано, Орбан, Клостерман, Форсберг, Демме, Кейта, Брума, Вернер, Огустен.
Прогноз – 1:1
"Лион" (Франция) – ЦСКА (Москва, Россия)
Первый матч – 1:0
Лион. Стадион "Стад де Люмьер"
Начало встречи – 23:05 (мск)
Арбитр – Бобби Мадден (Шотландия)
"Армейцы" отправляются на арену, где в мае пройдет финал Лиги Европы. Им наверняка хочется еще раз вернуться сюда в нынешнем сезоне, но для этого необходимо сначала исправить ошибки, допущенные в прошлый четверг.
На "ВЭБ Арене" подопечные Виктора Гончаренко смотрелись не хуже "Лиона", правда, и не особо лучше. По делу там стояла типичная нулевка, однако стандартное положение позволило "ткачам" добыть минимальное преимущество перед ответной встречей. И отыграть его москвичам будет очень непросто, потому что "Олимпик" бьется в ЛЕ не на жизнь, а на смерть, не желая упускать редчайший шанс добыть европейский трофей на глазах родных болельщиков.
Если у "львов" накануне ответной схватки никаких особых новостей нет (лучший бомбардир команды Фекир все так же сидит в лазарете, туда отправился и Рафаэл, но он все равно не играл неделю назад), то поклонникам "красно-синих" есть, чему порадоваться. В строй вернулись отбывший дисквалификацию Василий Березуцкий и Щенников, что должно прибавить надежности оборонительным рядам вице-чемпионов России.
На выходных подшефные Гончаренко продемонстрировали в Грозном очень качественный, разнообразный и при этом эффективный футбол в атаке, и если они смогут реализовать свой потенциал и на "Стад де Люмьер", то у ЦСКА будут все шансы забить столь нужный мяч, а то и не один.
Проблема в том, что во владениях Акинфеева "красно-синие" действовали просто катастрофически, и только неудачной игрой футболистов "Ахмата", а также помощью Фортуны можно объяснить то, что наши серебряные призеры не получили полную авоську в столице Чечни. За прошедшие четыре дня наставник московской дружины должен был провести серьезнейшую работу над ошибками, потому что "Лион" таких ляпов точно не простит.
Ориентировочные составы
"Лион": Лопеш, Тете, Марсело, Морель, Марсал, Н'Домбеле Альваро, Тусар, Ауа, Траоре, Депай, Мариано.
ЦСКА: Акинфеев, Набабкин, В. Березуцкий, Игнашевич, Щенников, Натхо, Головин, Дзагоев, Витиньо, Муса, Вернблум.
Прогноз – 2:1
Фото: Официальный сайт "Зенита", Campeones.ua, Р-Спорт.
Сергей Янков, Rusfootball.info
"Локомотив" (Москва, Россия) – "Атлетико" (Мадрид, Испания)
Первый матч – 0:3
Москва. Стадион "Локомотив"
Начало встречи – 19:00 (мск)
Арбитр – Артур Соареш Диаш (Португалия)
Вряд ли мне нужно что-либо пояснять, ибо вы, уважаемые читатели, сами прекрасно все понимаете. Вывести "железнодорожников" в четвертьфинал может только чудо. Вспоминать о прошлогоднем подвиге "Барселоны" вряд ли имеет смысл, ибо ситуация, в которой оказался "Локо", имеет совершенно другие характеристики. Неделю назад мы убедились в том, о чем знали заранее: "Атлетико" значительно превосходит в классе лидера нашей Премьер-лиги. Чтобы отыграть у него три сухих мяча, "Локомотиву" нужно выполнить миссию, которая… невыполнима.
Не стоит особо радоваться и кадровым проблемам "матрасников": Диего Симеоне не сможет рассчитывать на Диего Косту и Кевина Гамейро, что, вероятно, вынудит аргентинца бросить в бой Фернандо Торреса, лучшие времена которого остались далеко позади. Но ведь и у Юрия Семина хватает неприятностей с составом. Скорее всего, Палычу придется вновь обойтись без Ари и Фарфана, кроме того под большим вопросом участие в поединке Игнатьева с Бариновым. Точно не будет Гильерме, однако после фокусов, которые русский бразилец демонстрировал публике на "Ванда Метрополитано", нет уверенности, что сейчас его отсутствие стоит считать потерей.
Разумеется, сражаться нужно всегда, и пока не прозвучал финальный свисток, ты не проиграл. Весной 2004-го все похоронили "Депортиво" после 1:4 на "Сан-Сиро", а галисийцы отыграли у сверхмощного тогда "Милана" эту фору за один тайм! Возможно, "железнодорожникам" стоит вдохновиться сим примером, но… Как я и сказал, вы сами все понимаете.
Ориентировочные составы
"Локомотив": Коченков, Рыбусь, Кверквелия, Чорлука, В. Денисов, И. Денисов, Тарасов, Ал. Миранчук, Ан. Миранчук, Фернандеш, Эдер.
"Атлетико": Облак, Луис, Годин, Хименес, Хуанфран, Коке, Сауль, Тейе, Корреа, Торрес, Гризманн.
Прогноз – 1:2
"Зенит" (Санкт-Петербург, Россия) – РБ "Лейпциг" (Германия)
Первый матч – 1:2
Санкт-Петербург. Стадион "Санкт-Петербург"
Начало встречи – 21:00 (мск)
Арбитр – Даниэле Орсато (Италия)
По ходу прошлого сезона даже питерские болельщики много говорили о нытье и истериках Мирчи Луческу. Но сейчас сменивший его вроде бы куда более респектабельный Роберто Манчини ведет себя чуть ли не хуже румынского мэтра.
Итальянец, коему руководство клуба накупило уйму высококлассных по российским меркам футболистов, на каждом углу вещает о том, что ему не дали игроков, которые нужны для достижения результата, а недавно решил бросить камень еще и в огород журналистов, заявив, что это, дескать, не он жалуется, а они… на его жалобы.
Создается полное впечатление, что апеннинский специалист потерял контроль над ситуацией и не знает, что ему делать. С зимних сборов "Зенит" вернулся с теми же болячками, которые преследовали его поздней осенью и в декабре. Как итог: две нулевых ничьих в возобновившемся розыгрыше РФПЛ, падение за пределы первой тройки и стремительно тающие шансы на золото. В Лиге Европы "сине-бело-голубые" эффектно разгромили "Селтик", однако этот результат, похоже, был в большей степени обусловлен отвратным выступлением "кельтов" за пределами Туманного Альбиона.
Представителям Северной столицы не хватает остроты в атаке, с последним пасом и пониманием того, как преодолевать оборону соперника, все обстоит очень плохо. И в Лейпциге наблюдалось то же самое. Поздний гол Кришито со штрафного никак не вытекал из логики игры и стал для "Зенита" своего рода подарком судьбы (которого, разумеется, не было бы, если б не мастерство питерского капитана).
В свете всего этого очень важно, что после дисквалификации, оставившей его вне схватки на немецкой земле, в состав "сине-бело-голубых" возвращается Паредес. Леандро сейчас не так хорош, как в начале сезона, но в стане бронзовых призеров РФПЛ нет другого игрока с таким тонким чувством геометрии и умением сделать обостряющую передачу в последней трети. Будем надеяться, что возвращение аргентинца компенсирует возможное отсутствие Кузяева, участие коего в матче остается под вопросом (а вот вылет на долгий срок Мамманы, увы, грозит проблемами в обороне). Возможно, Манчини стоит перестроить свою обычную тактику и поднять Паредеса выше, дабы сегодня он исполнил роль полноценного плеймейкера.
Кроме того, итальянскому специалисту следует обратить внимание на то, что "красные быки" регулярно допускают ошибки во время навесов в район дальней штанги со штрафных и угловых. Стандарты – одно из главных оружий нынешнего "Зенита", и против соперника, не очень удачно обороняющихся во время их исполнения, необходимо обязательно использовать этот козырь.
Если говорить откровенно, то игровая форма петербуржского коллектива порождает большие опасения за итоговый результат. Однако ведь и у подопечных Ральфа Хазенхюттля хватает проблем: в последних четырех турах бундеслиги они добыли всего два очка. Так что "Лейпциг" вполне по зубам "Зениту", и сегодня вечером нужно просто доказать это.
Ориентировочные составы
"Зенит": Лунев, Смольников, Иванович, Мевля, Кришито, Краневиттер, Ерохин, Паредес, Дриусси, Кокорин, Заболотный.
РБ "Лейпциг": Гулачи, Лаймер, Юпамекано, Орбан, Клостерман, Форсберг, Демме, Кейта, Брума, Вернер, Огустен.
Прогноз – 1:1
"Лион" (Франция) – ЦСКА (Москва, Россия)
Первый матч – 1:0
Лион. Стадион "Стад де Люмьер"
Начало встречи – 23:05 (мск)
Арбитр – Бобби Мадден (Шотландия)
"Армейцы" отправляются на арену, где в мае пройдет финал Лиги Европы. Им наверняка хочется еще раз вернуться сюда в нынешнем сезоне, но для этого необходимо сначала исправить ошибки, допущенные в прошлый четверг.
На "ВЭБ Арене" подопечные Виктора Гончаренко смотрелись не хуже "Лиона", правда, и не особо лучше. По делу там стояла типичная нулевка, однако стандартное положение позволило "ткачам" добыть минимальное преимущество перед ответной встречей. И отыграть его москвичам будет очень непросто, потому что "Олимпик" бьется в ЛЕ не на жизнь, а на смерть, не желая упускать редчайший шанс добыть европейский трофей на глазах родных болельщиков.
Если у "львов" накануне ответной схватки никаких особых новостей нет (лучший бомбардир команды Фекир все так же сидит в лазарете, туда отправился и Рафаэл, но он все равно не играл неделю назад), то поклонникам "красно-синих" есть, чему порадоваться. В строй вернулись отбывший дисквалификацию Василий Березуцкий и Щенников, что должно прибавить надежности оборонительным рядам вице-чемпионов России.
На выходных подшефные Гончаренко продемонстрировали в Грозном очень качественный, разнообразный и при этом эффективный футбол в атаке, и если они смогут реализовать свой потенциал и на "Стад де Люмьер", то у ЦСКА будут все шансы забить столь нужный мяч, а то и не один.
Проблема в том, что во владениях Акинфеева "красно-синие" действовали просто катастрофически, и только неудачной игрой футболистов "Ахмата", а также помощью Фортуны можно объяснить то, что наши серебряные призеры не получили полную авоську в столице Чечни. За прошедшие четыре дня наставник московской дружины должен был провести серьезнейшую работу над ошибками, потому что "Лион" таких ляпов точно не простит.
Ориентировочные составы
"Лион": Лопеш, Тете, Марсело, Морель, Марсал, Н'Домбеле Альваро, Тусар, Ауа, Траоре, Депай, Мариано.
ЦСКА: Акинфеев, Набабкин, В. Березуцкий, Игнашевич, Щенников, Натхо, Головин, Дзагоев, Витиньо, Муса, Вернблум.
Прогноз – 2:1
Фото: Официальный сайт "Зенита", Campeones.ua, Р-Спорт.
Сергей Янков, Rusfootball.info
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.