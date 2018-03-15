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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Илья Кутепов: почему не попадал в состав? Тренеру лучше знать
Защитник "Спартака" Илья Кутепов высказал мнение, почему в конце прошлого сезона он стал реже появляться в основном составе красно-белых.
"Как говорят: в команде 20 с лишним футболистов, и всех 20 не поставишь. И есть тренерское решение. Он выбирает. Тренеру лучше знать, ему виднее. Он отвечает за команду, за игру, за результат. Я играл те матчи, которые мне тренер доверял. Если он посчитал, что нужны перемены, нужно что-то сделать по-другому, значит надо сделать.
Появился Джикия? Я не могу сказать, что причина именно в этом. Со стороны тренера претензий не было никаких. Мы не разговаривали на эту тему, ничего не обсуждали", - цитирует Кутепова Bobsoccer.
"Как говорят: в команде 20 с лишним футболистов, и всех 20 не поставишь. И есть тренерское решение. Он выбирает. Тренеру лучше знать, ему виднее. Он отвечает за команду, за игру, за результат. Я играл те матчи, которые мне тренер доверял. Если он посчитал, что нужны перемены, нужно что-то сделать по-другому, значит надо сделать.
Появился Джикия? Я не могу сказать, что причина именно в этом. Со стороны тренера претензий не было никаких. Мы не разговаривали на эту тему, ничего не обсуждали", - цитирует Кутепова Bobsoccer.
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