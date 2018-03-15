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Илья Кутепов: почему не попадал в состав? Тренеру лучше знать

Защитник "Спартака" Илья Кутепов высказал мнение, почему в конце прошлого сезона он стал реже появляться в основном составе красно-белых.

"Как говорят: в команде 20 с лишним футболистов, и всех 20 не поставишь. И есть тренерское решение. Он выбирает. Тренеру лучше знать, ему виднее. Он отвечает за команду, за игру, за результат. Я играл те матчи, которые мне тренер доверял. Если он посчитал, что нужны перемены, нужно что-то сделать по-другому, значит надо сделать.

Появился Джикия? Я не могу сказать, что причина именно в этом. Со стороны тренера претензий не было никаких. Мы не разговаривали на эту тему, ничего не обсуждали", - цитирует Кутепова Bobsoccer.
Теги: Кутепов Спартак
Сегодня, 13:56
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№1 Написал: Катрапс Россия (Сегодня, 14:04) #
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Болеет за:
«Спартак»
Потому что Джикия и Таски сильнее. Вот и всё. Теперь дали шанс, пока использует его не плохо.
Регистрация: 27.04.2009 [жалоба]
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