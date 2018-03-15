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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Курбан Бердыев: вероятность того, что Азмун сыграет со "Спартаком" - 50 на 50
Главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев поделился мнением о предстоящем матче 23-го тура чемпионата России со "Спартаком".
— Курбан Бекиевич, в каком состоянии Азмун и какова ситуация с травмированными?
— Надеемся, что он нам поможет в этой игре, но вероятность 50 на 50.
— То, что Попов не будет играть, это потеря? Как-то обсуждали его возможное участие?
— Нет, даже не обсуждали.
— Перед голом в ворота "Тосно" "Рубин" сделал 19 точных передач подряд. Это то, что вы хотите видеть?
— Это начало, мы находимся в начале пути. Много проблем. В этой атаке радует терпение, чего нам не хватает при контроле мяча.
— "Рубину" легче играть с командами, играющими в контроль?
— Я уже говорил, что мы перестраиваемся. Мы отталкиваемся от своей игры. Безусловно, с учетом игры соперника, его сильных и слабых сторон в обороне и атаке. Но в целом мы отталкиваемся от своей игры.
— Каково ваше мнение по двум играм Вячеслава Подберёзкина?
— У него высокий потенциал намного выше, чем есть.
— Что сильнее скажется на игре: потеря Попова у "Рубина" или потеря Промеса у "Спартака"?
— Мы думаем прежде всего о своих проблемах. Безусловно, Ивелина не будет хватать.
ФК "Рубин"
— Курбан Бекиевич, в каком состоянии Азмун и какова ситуация с травмированными?
— Надеемся, что он нам поможет в этой игре, но вероятность 50 на 50.
— То, что Попов не будет играть, это потеря? Как-то обсуждали его возможное участие?
— Нет, даже не обсуждали.
— Перед голом в ворота "Тосно" "Рубин" сделал 19 точных передач подряд. Это то, что вы хотите видеть?
— Это начало, мы находимся в начале пути. Много проблем. В этой атаке радует терпение, чего нам не хватает при контроле мяча.
— "Рубину" легче играть с командами, играющими в контроль?
— Я уже говорил, что мы перестраиваемся. Мы отталкиваемся от своей игры. Безусловно, с учетом игры соперника, его сильных и слабых сторон в обороне и атаке. Но в целом мы отталкиваемся от своей игры.
— Каково ваше мнение по двум играм Вячеслава Подберёзкина?
— У него высокий потенциал намного выше, чем есть.
— Что сильнее скажется на игре: потеря Попова у "Рубина" или потеря Промеса у "Спартака"?
— Мы думаем прежде всего о своих проблемах. Безусловно, Ивелина не будет хватать.
ФК "Рубин"
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