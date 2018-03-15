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Курбан Бердыев: вероятность того, что Азмун сыграет со "Спартаком" - 50 на 50

Главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев поделился мнением о предстоящем матче 23-го тура чемпионата России со "Спартаком".

— Курбан Бекиевич, в каком состоянии Азмун и какова ситуация с травмированными?

— Надеемся, что он нам поможет в этой игре, но вероятность 50 на 50.

— То, что Попов не будет играть, это потеря? Как-то обсуждали его возможное участие?

— Нет, даже не обсуждали.

— Перед голом в ворота "Тосно" "Рубин" сделал 19 точных передач подряд. Это то, что вы хотите видеть?

— Это начало, мы находимся в начале пути. Много проблем. В этой атаке радует терпение, чего нам не хватает при контроле мяча.

— "Рубину" легче играть с командами, играющими в контроль?

— Я уже говорил, что мы перестраиваемся. Мы отталкиваемся от своей игры. Безусловно, с учетом игры соперника, его сильных и слабых сторон в обороне и атаке. Но в целом мы отталкиваемся от своей игры.

— Каково ваше мнение по двум играм Вячеслава Подберёзкина?

— У него высокий потенциал намного выше, чем есть.

— Что сильнее скажется на игре: потеря Попова у "Рубина" или потеря Промеса у "Спартака"?

— Мы думаем прежде всего о своих проблемах. Безусловно, Ивелина не будет хватать.

ФК "Рубин"
Теги: Бердыев Рубин
Сегодня, 14:23
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№1 Написал: Сибирячок (Сегодня, 14:36) #
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Болеет за:
«Спартак»
Либо сыграет, либо нет. Так же как с динозавром на улице. Либо встречу, либо нет. 50 на 50.


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
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