Курбан Бердыев: вероятность того, что Азмун сыграет со "Спартаком" - 50 на 50

Главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев поделился мнением о предстоящем матче 23-го тура чемпионата России со "Спартаком".— Надеемся, что он нам поможет в этой игре, но вероятность 50 на 50.— Нет, даже не обсуждали.— Это начало, мы находимся в начале пути. Много проблем. В этой атаке радует терпение, чего нам не хватает при контроле мяча.— Я уже говорил, что мы перестраиваемся. Мы отталкиваемся от своей игры. Безусловно, с учетом игры соперника, его сильных и слабых сторон в обороне и атаке. Но в целом мы отталкиваемся от своей игры.— У него высокий потенциал намного выше, чем есть.— Мы думаем прежде всего о своих проблемах. Безусловно, Ивелина не будет хватать.