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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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17:06
Владислав Радимов: думаю, игроки "Зенита" сразу побегут большими силами в атаку и добьётся своего
Владислав Радимов: думаю, игроки "Зенита" сразу побегут большими силами в атаку и добьётся своего
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Михаил Гершкович: технический комитет рекомендовал Кержакова на должность тренера юношеской сборной Росси (6)
Михаил Гершкович: технический комитет рекомендовал Кержакова на должность тренера юношеской сборной Росси (6)
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Андрей Канчельскис: "Зенит" хромает в чемпионате и "золото" не возьмет - нужно пройти "Лейпциг" и реабилитироваться перед болельщиками (23)
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А вы верите в чудеса? Три российских клуба попытаются прорваться в четвертьфинал Лиги Европы (5)
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Дмитрий Булыкин: в футболе много примеров, когда команда после 3:0 не могла пройти в следующий круг (6)
Дмитрий Булыкин: в футболе много примеров, когда команда после 3:0 не могла пройти в следующий круг (6)
Серхио Бускетс выбыл на срок до трех недель
Полузащитник "Барселоны" Серхио Бускетс выбыл на срок до трех недель. У испанца диагностирован перелом фаланги мизинца правой ноги, передает пресс-служба клуба.
Напомним, хавбек получил травму в ответном матче 1/8 Лиги чемпионов с "Челси" и был заменен на 60-й минуте встречи.
Напомним, хавбек получил травму в ответном матче 1/8 Лиги чемпионов с "Челси" и был заменен на 60-й минуте встречи.
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