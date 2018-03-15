Полузащитник "Барселоны" Серхио Бускетс выбыл на срок до трех недель. У испанца диагностирован перелом фаланги мизинца правой ноги, передает пресс-служба клуба.Напомним, хавбек получил травму в ответном матче 1/8 Лиги чемпионов с "Челси" и был заменен на 60-й минуте встречи.