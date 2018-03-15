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УЕФА открыл голосование на лучший гол недели в Лиге чемпионов

УЕФА открыл голосование на лучший гол по итогам недели Лиги чемпионов.

За звание лучшего удара поборются: форвард "Барселоны" Лионель Месси (третий гол в матче с "Челси"), его одноклубник Усмана Дембеле (второй гол в матче с "Челси"), нападающий "Ювентуса" Пауло Дибала (второй гол в матче с "Тоттенхэмом"), форвард "Севильи" Виссам Бен-Йеддер (первый гол в матче с "Манчестер Юнайтед"), а также полузащитник "Базеля" Михаэль Ланг (второй гол в матче с "Манчестер Сити").

Свой голос можно отдать до 19 марта на официальном сайте УЕФА.

Также стал известен список претендентов за звание игрока недели ЛЧ. Это Эдин Джеко ("Рома"), Виссам Бен Йеддер ("Севилья"), Томаш Мюллер ("Бавария") и Лионель Месси ("Барселона").

Результаты голосования станут известны 16 марта.
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