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Сборная России поздравила Рауша с 28-летием

Официальный Твиттер сборной России поздравил защитника команды Константина Рауша с днем рождения. Футболисту "Динамо" сегодня, 15 марта, исполняется 28 лет.

Напомним, что Рауш перешел в "Динамо" в январе этого года из "Кельна".

Теги: Сборная России Рауш
Сегодня, 16:08
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