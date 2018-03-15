Сборная России поздравила Рауша с 28-летием

Официальный Твиттер сборной России поздравил защитника команды Константина Рауша с днем рождения. Футболисту "Динамо" сегодня, 15 марта, исполняется 28 лет.Напомним, что Рауш перешел в "Динамо" в январе этого года из "Кельна".