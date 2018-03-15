Алексис Санчес: горжусь, что получаю больше всех в чемпионате Англии

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Алексис Санчес рассказал, что чувствует себя комфортно в манкунианском клубе.Напомним, ранее форвард выступал за "Арсенал"."Думаю, что являюсь важным игроком мирового уровня. То, что я чилиец и являюсь самым высокооплачиваемым игроком в Премьер-Лиге, наполняет меня гордостью", - цитирует Санчеса CHV.