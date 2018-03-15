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Алексис Санчес: горжусь, что получаю больше всех в чемпионате Англии

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Алексис Санчес рассказал, что чувствует себя комфортно в манкунианском клубе.

Напомним, ранее форвард выступал за "Арсенал".

"Думаю, что являюсь важным игроком мирового уровня. То, что я чилиец и являюсь самым высокооплачиваемым игроком в Премьер-Лиге, наполняет меня гордостью", - цитирует Санчеса CHV.
Теги: Санчес Манчестер Юнайтед
Сегодня, 16:47
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№2 Написал: ФКСМ_1922 Наш город - Ваша столица (Сегодня, 17:20) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Мхитарян куда полезнее был


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Мы чемпионы!
Регистрация: 2.02.2017 [жалоба]
№1 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 16:55) #
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  •  (3)
Болеет за:
«Локомотив»
Пока ни о чем в МЮ, мог бы и не провоцировать фанов своего нового клуба на ответную критику.


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Believe LOKO (is reaL)

В.Безбородов+L.Adriano=queers

-3K, спасибо хрюны, вы меня знаете
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
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