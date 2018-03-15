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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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22:05
Домашнее поражение "Локо" от "Атлетико" стало крупнейшим для российских клубов в еврокубках за 22 года (7)
Домашнее поражение "Локо" от "Атлетико" стало крупнейшим для российских клубов в еврокубках за 22 года (7)
21:25
Сергей Ташуев: только Денисов в матчах с "Атлетико" играл на европейском уровне, Черчесову нужно пойти с ним на компромисс (2)
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16:06
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13:21
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13:03
А вы верите в чудеса? Три российских клуба попытаются прорваться в четвертьфинал Лиги Европы (5)
А вы верите в чудеса? Три российских клуба попытаются прорваться в четвертьфинал Лиги Европы (5)
"Локомотив" пропустил пять голов от "Атлетико" и вылетел из Лиги Европы
В ответном матче 1/8 финала Лиги Европы "Локомотив" на своем поле потерпел поражение от "Атлетико".
Лига Европы
1/8 финала
Матч 1 - 0:3
"Локомотив" – "Атлетико" М 1:5
Гол: Рыбусь, 21 - Корреа, 17, Сауль, 48, Торрес, 66 (пен.), 69, Гризманн, 85
"Локомотив": Коченков, Чорлука (Пейчинович, 75), Кверквелия, Рыбусь, Лысов, Коломейцев (Тарасов, 63), И. Денисов, Ан. Миранчук, Ал. Миранчук, Фернандеш, Фарфан (Эдер, 46)
"Атлетико": Вернер, Хуанфран (Врсалько, 46), Хименес, Годин, Филипе Луис (Эрнандес, 62), Тейе, Коке, Габи, Сауль (Гризманн, 61), Корреа, Ф. Торрес
Лига Европы
1/8 финала
Матч 1 - 0:3
"Локомотив" – "Атлетико" М 1:5
Гол: Рыбусь, 21 - Корреа, 17, Сауль, 48, Торрес, 66 (пен.), 69, Гризманн, 85
"Локомотив": Коченков, Чорлука (Пейчинович, 75), Кверквелия, Рыбусь, Лысов, Коломейцев (Тарасов, 63), И. Денисов, Ан. Миранчук, Ал. Миранчук, Фернандеш, Фарфан (Эдер, 46)
"Атлетико": Вернер, Хуанфран (Врсалько, 46), Хименес, Годин, Филипе Луис (Эрнандес, 62), Тейе, Коке, Габи, Сауль (Гризманн, 61), Корреа, Ф. Торрес
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