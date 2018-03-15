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"Локомотив" пропустил пять голов от "Атлетико" и вылетел из Лиги Европы

В ответном матче 1/8 финала Лиги Европы "Локомотив" на своем поле потерпел поражение от "Атлетико".

Лига Европы

1/8 финала

Матч 1 - 0:3

"Локомотив" – "Атлетико" М 1:5

Гол: Рыбусь, 21 - Корреа, 17, Сауль, 48, Торрес, 66 (пен.), 69, Гризманн, 85

"Локомотив": Коченков, Чорлука (Пейчинович, 75), Кверквелия, Рыбусь, Лысов, Коломейцев (Тарасов, 63), И. Денисов, Ан. Миранчук, Ал. Миранчук, Фернандеш, Фарфан (Эдер, 46)

"Атлетико": Вернер, Хуанфран (Врсалько, 46), Хименес, Годин, Филипе Луис (Эрнандес, 62), Тейе, Коке, Габи, Сауль (Гризманн, 61), Корреа, Ф. Торрес
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№67 Написал: Siladus Michurinsk (Сегодня, 21:48) #
  • +2
  •  (6)
online
Болеет за:
ЦСКА
Новое воплощение в жизнь крылатых слов нашего классика от футбола Леонида Слуцкого: "Атлетико - это космос, а мы - говно!". К сожалению их можно применить ко всем нашим командам, когда они играют в Европе.
Регистрация: 24.08.2015 [жалоба]
№66 Написал: xzerti (Сегодня, 21:45) #
  • -2
  •  (4)

Надоело про*бывать деньги в БК Нашел норм сайт king-ball. ru уже неделю в плюсе! Думайте сами, решайте сами!
Регистрация: 15.03.2018 [жалоба]
№65 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 21:36) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: villi.viter
Что не так делали тренера, Мутко, Шмудко и остальные псевдо футбольные функционеры, которые довели российский футбол до такого состояния? Это системные просчёты, или дело случая?


вон, они , специалисты, щедро назначили голубоватого клоуна-убийцу вратарей воспитывать подрастающее футбольное российское поколение.

окуительно.


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
№64 Написал: перс Ростов на Дону (Сегодня, 21:35) #
  • -2
  •  (8)
Болеет за:
«Ростов»
а мы с этим Атлетико были по -лучше....и это наш чемпион ...акуеть
Регистрация: 9.11.2013 [жалоба]
№63 Написал: joly Сочи (Сегодня, 21:33) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Правдоруб
joly,
Клоун... А Зенит играл когда-нибудь в одной группе с Барселоной, Баварией и Атлетико с Челси ? Напомнить каких соперников Газпром себе выбирал в квалификациях и групповых стадиях, своим спонсорством ? Достаточно будет такого сравнения сравнения - Бердыев с "Ростовом" выбивает из ЛЧ Андерлехт, без шансов, а питерский "великий" клуб, вылетает от этого же клуба, но уже в ЛЕ. Позорник, угомонись... Питер уже 3 года ЛЧ не видит... и то ли еще будет.

Спокойнее и чуть тактичней. Можно спросить конечно сколько лет не был Рубин в ЛЧ и никто не мешает найти себе любых спонсоров , а также на какую сумму накупили игроков в позапрошлом году и где результат ? Но : не проиграв Барсе проигрывает Динамо К и Интеру : 3 место .в группе ЛЧ и вылетает в 1\8 от Вольсбурга..


--------------------
Спокойствие,только спокойствие.Дело -то житейское.
Регистрация: 9.02.2011 [жалоба]
№62 Написал: villi.viter Беларусь (Сегодня, 21:30) #
  • +4
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
Действующий чемпион Спартак крупно проигрывает Ливерпулю, лидер чемпионата Локомотив крупно проигрывает Атлетико. Впечатление удручающее, зла не хватает. Кто виноват, почему такая пропасть между нами и ними? Что не так делали тренера, Мутко, Шмудко и остальные псевдо футбольные функционеры, которые довели российский футбол до такого состояния? Это системные просчёты, или дело случая? Ответа нет, и неизвестно когда будет. А так хочется побед над гребанными европейскими буржуинами, ополчившимися на все русское. Остается только надеяться и ждать.
Регистрация: 8.06.2012 [жалоба]
№61 Написал: molot327 Москва (Сегодня, 21:30) #
  • +1
  •  (7)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: kurbath
епать ты ишак забывчивый
тебе уроду Мёльде напомнить или Марсель
Осел млять)

Вы сначала научитесь в футбол играть.
А то ведь как вылететь из еврокубков, так свинарня первая. Зато гонору и чванства как у победителей кубка соли. Свины задроченные!


--------------------
Но ведь я - не агитатор, Я - потомственный кузнец.
Молот мне - так я любого в своего перекую.
Регистрация: 14.04.2010 [жалоба]
№60 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 21:27) #
  • -2
  •  (2)

Цитата: joly
Это не только Локо проиграл , это уровень нашего футбола . Это не спешащие наши миллионеры на поле не могущие отдать точный пас и без мыслей в голове. Поэтому и сборную не можем собрать. Надо зарплаты привести к уровню игроков и убрать лимит.


Цитата: Ssakoll2
Тут совсем космос между командами.


--------------------
Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012 [жалоба]
№59 Написал: zenit47 СПБ (Сегодня, 21:25) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Ну а побольшому счету это наш уровень. Кого тащат тот и чемпион. Опустились ниже дна, правильно сегодня Манчини сказал, у нас не футбол а мучения. В других странах это шоу, где то даже искусство, у нас не пойми что, тошно смотреть на чемпиона и почти чемпиона
Регистрация: 17.05.2013 [жалоба]
№58 Написал: joly Сочи (Сегодня, 21:22) #
  • +9
  •  (11)
Болеет за:
«Зенит»
Это не только Локо проиграл , это уровень нашего футбола . Это не спешащие наши миллионеры на поле не могущие отдать точный пас и без мыслей в голове. Поэтому и сборную не можем собрать. Надо зарплаты привести к уровню игроков и убрать лимит.


--------------------
Спокойствие,только спокойствие.Дело -то житейское.
Регистрация: 9.02.2011 [жалоба]
№57 Написал: Правдоруб Казань (Сегодня, 21:21) #
  • -3
  •  (7)
Болеет за:
«Рубин»
joly,
Клоун... А Зенит играл когда-нибудь в одной группе с Барселоной, Баварией и Атлетико с Челси ? Напомнить каких соперников Газпром себе выбирал в квалификациях и групповых стадиях, своим спонсорством ? Достаточно будет такого сравнения - Бердыев с "Ростовом" выбивает из ЛЧ Андерлехт, без шансов, а питерский "великий" клуб, вылетает от этого же клуба, но уже в ЛЕ. Позорник, угомонись... Питер уже 3 года ЛЧ не видит... и то ли еще будет.
Регистрация: 16.12.2017 [жалоба]
№56 Написал: Ssakoll2 Столица Российской Империи (Сегодня, 21:21) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Уууу..... о как оказывается... Тут совсем космос между командами.
Регистрация: 28.01.2016 [жалоба]
№55 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 21:20) #
  • -4
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: kurbath
Цитата: molot327
И не забывайте про 3:10 от Порту.

епать ты ишак забывчивый
тебе уроду Мёльде напомнить или Марсель
Осел млять)


напомни ему Вардар и Виборг- пусть киянкой себя застучитнах.


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
№54 Написал: Loko_ NN (Сегодня, 21:20) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: Правдоруб
красноречиво дает понять боссам РЖД, что время легенды прошло

Ну естественно, если бы не легенда, клуб бы вообще не играл с этим соперником на этой стадии и вообще в еврокубках. А еще показывает лучший результат в ЧР, где команда уверенно лидирует впервые за 14 лет. Ушло, ага. По мне Семин выжимает максимум из того, что имеет. А по поводу Атлетико, хорошо что сыграли сейчас с ними, больше информации будет, в ЛЧ осенью будет другой Локомотив. Даже не сомневаюсь.


--------------------
тыц тыц ай на нэ!
Регистрация: 9.03.2011 [жалоба]
№53 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 21:18) #
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: zenit47
ни хотя бы забили, не


кто - забили ?
один? при своих трибунах ? на своём поле ?
и пропустили пять ?

сцука, лицемерие и двуличность- вот девиз голубого пула и его челяди.

Спартак на Энфилде 0-7

- ААА ! Бугага ! ! и бесконечные потоки грязи.


Лохи на своём стадио 1-5 (по сумме 1-8)

-Ну, ничего. Бывает. Разный уровень . Держитесь, девочки.


лицемерная мразотанах..


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
№52 Написал: Сибирячок (Сегодня, 21:18) #
  • -3
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: molot327
Сначала свиньи должны получить свое за свою грязь.
И не забывайте про 3:10 от Порту.

На "Деффки" откликнулся? Молодец. Как откликнулся, так и звать буду, дефка. Дефкааааа!


--------------------
На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
№51 Написал: SPV 77 Брянск (Сегодня, 21:16) #
  • +3
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: zenit47
Они хотя бы забили, не то что свинарня сдалась без боя



Мы хотя бы дома не просрали ТОП команде в ЛЧ когда она была полностью мотивированна
Регистрация: 14.03.2018 [жалоба]
№50 Написал: kurbath тула (Сегодня, 21:16) #
  • -1
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: molot327
И не забывайте про 3:10 от Порту.

епать ты ишак забывчивый
тебе уроду Мёльде напомнить или Марсель
Осел млять)
Регистрация: 20.11.2015 [жалоба]
№49 Написал: Frankenstein (Сегодня, 21:15) #
  • +3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
понравилась игра в футбол от Атлетико,приятно смотреть,не смотря на качество поля и условия,классная команда,ну а Локо как всегда сыграл серо и скучно,такое ощущение что это Атлетико нужно было отыгрывать 3 мяча
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
№48 Написал: Брюзга Рязань (Сегодня, 21:15) #
  • +4
  •  (4)
online

Многовато, однако....
Регистрация: 6.10.2009 [жалоба]
№47 Написал: kurbath тула (Сегодня, 21:15) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Правдоруб
Правдоруб

какая ж ты профурсетка)))
Регистрация: 20.11.2015 [жалоба]
№46 Написал: joly Сочи (Сегодня, 21:14) #
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Правдоруб
На печку пора пенсионеру, не важно как "Локомотив" закончит чемпионат... Все увидели послематчевую картинку, на которой "мудрый" Семин, сняв петушок распустил свои длинные космы и от обиды чуть не заплакал - Симионе даже не подумал подходить к нему и посочувствовать... Этот жест очень красноречиво дает понять боссам РЖД, что время легенды прошло. Да, в чемпионате можно побеждать с помощью адм. ресурса и работы с арбитрами, но в Европе важнейшую роль играет личность ТРЕНЕРА и даже не стоимость состава... Там нужен класс и высокий профессионализм коуча, идущего в ногу, или даже опережающего, требования современного футбола. НИКТО из современных тренеров России, вместе с наемниками иностранными, не смог, за последние 10 лет, превзойти в качестве и результатах игры с грандами Европы, ТРЕНЕРА БЕРДЫЕВА, игравшего на равных и даже, обыгрывавшего тот же "Атлетико", Барселону, Баварию и Челси..с разными командами, не имевшими в составах звезд, коими кичатся ныне питерские и столичные клубные боссы. Играли бы честно в России,не назначали бы и не выбирали бы победителя РФПЛ в кабинетах, НИКОГДА бы, с начала 2000-х, не были бы чемпионами Спартаки с ЦСКА и Зенитами... да и нынешний, возможный, но тоже кабинетный, Локомотив... А был бы вечным чемпионом Бердыевские "Рубин" или "Ростов". Стыдно за такие результаты в Европе и напыженные понты столичных и питерского клубов.

При всем уважении к Бердыеву - А сколько раз Рубин вышел из группы в ЛЧ ?


--------------------
Спокойствие,только спокойствие.Дело -то житейское.
Регистрация: 9.02.2011 [жалоба]
№45 Написал: kuzz Москва (Сегодня, 21:13) #
  • -3
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: zenit47
Цитата: SPV 77
Цитата: Skyline
не вам рассуждать о позоре после известного матча

А в чем разница по итогу счета после двух матчей?

Они хотя бы забили, не то что свинарня сдалась без боя

В этой части концерта "как епать лохомотив", Витя обязательно должен был пукнуть и он мастерски исполнил, браво
Регистрация: 30.08.2009 [жалоба]
№44 Написал: zenit47 СПБ (Сегодня, 21:09) #
  • -1
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: SPV 77
Цитата: Skyline
не вам рассуждать о позоре после известного матча

А в чем разница по итогу счета после двух матчей?

Они хотя бы забили, не то что свинарня сдалась без боя
Регистрация: 17.05.2013 [жалоба]
№43 Написал: spiri (Сегодня, 21:09) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
мдя,что это было??разные миры.. flushed


--------------------
Только победа на Темзе и Неве !!!
За Футбол!!
Регистрация: 2.03.2011 [жалоба]
№42 Написал: Правдоруб Казань (Сегодня, 21:08) #
  • -6
  •  (10)
Болеет за:
«Рубин»
На печку пора пенсионеру, не важно как "Локомотив" закончит чемпионат... Все увидели послематчевую картинку, на которой "мудрый" Семин, сняв петушок распустил свои длинные космы и от обиды чуть не заплакал - Симионе даже не подумал подходить к нему и посочувствовать... Этот жест очень красноречиво дает понять боссам РЖД, что время легенды прошло. Да, в чемпионате можно побеждать с помощью адм. ресурса и работы с арбитрами, но в Европе важнейшую роль играет личность ТРЕНЕРА и даже не стоимость состава... Там нужен класс и высокий профессионализм коуча, идущего в ногу, или даже опережающего, требования современного футбола. НИКТО из современных тренеров России, вместе с наемниками иностранными, не смог, за последние 10 лет, превзойти в качестве и результатах игры с грандами Европы, ТРЕНЕРА БЕРДЫЕВА, игравшего на равных и даже, обыгрывавшего тот же "Атлетико", Барселону, Баварию и Челси..с разными командами, не имевшими в составах звезд, коими кичатся ныне питерские и столичные клубные боссы. Играли бы честно в России,не назначали бы и не выбирали бы победителя РФПЛ в кабинетах, НИКОГДА бы, с начала 2000-х, не были бы чемпионами Спартаки с ЦСКА и Зенитами... да и нынешний, возможный, но тоже кабинетный, Локомотив... А был бы вечным чемпионом Бердыевские "Рубин" или "Ростов". Стыдно за такие результаты в Европе и напыженные понты столичных и питерского клубов.
Регистрация: 16.12.2017 [жалоба]
№41 Написал: molot327 Москва (Сегодня, 21:07) #
  • -4
  •  (16)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Сибирячок
Дефки, бегом все сюда и становитесь раком. Ответ держать будете за свою грязь.

Сначала свиньи должны получить свое за свою грязь.
И не забывайте про 3:10 от Порту.


--------------------
Но ведь я - не агитатор, Я - потомственный кузнец.
Молот мне - так я любого в своего перекую.
Регистрация: 14.04.2010 [жалоба]
№40 Написал: SPV 77 Брянск (Сегодня, 21:07) #
  • +4
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Skyline
не вам рассуждать о позоре после известного матча

А в чем разница по итогу счета после двух матчей?
Регистрация: 14.03.2018 [жалоба]
№39 Написал: RenarTickle Москва (Сегодня, 21:05) #
  • 0
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Не стыдно? Да это позор. Просто позор! Вышли они защищать честь страны и города! Лучше бы не выходили... А если бы они с Ливером играли, тогда бы что было?! Такая поддержка была замечательная... Но им же на всех плевать! На всех! Жалко болел, жалко... Вот уж кто не заслужил...
Регистрация: 2.08.2013 [жалоба]
№38 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 21:04) #
  • -2
  •  (10)
online
Болеет за:
«Локомотив»
За команду не стыдно, хотя опозорились прилично.
Нападающего приличного нет, фланги защиты слабые.
Семину нужно с игроками серьезно поговорить, что дисциплину игровую нужно соблюдать весь матч.
Команде спасибо за евро-сезон и респект тем, кто болел за нас сегодня.


--------------------
Believe LOKO (is reaL)

В.Безбородов+L.Adriano=queers

-3K, спасибо хрюны, вы меня знаете
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
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