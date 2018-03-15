Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
22:05
Домашнее поражение "Локо" от "Атлетико" стало крупнейшим для российских клубов в еврокубках за 22 года (6)
Домашнее поражение "Локо" от "Атлетико" стало крупнейшим для российских клубов в еврокубках за 22 года (6)
21:25
Сергей Ташуев: только Денисов в матчах с "Атлетико" играл на европейском уровне, Черчесову нужно пойти с ним на компромисс (2)
Сергей Ташуев: только Денисов в матчах с "Атлетико" играл на европейском уровне, Черчесову нужно пойти с ним на компромисс (2)
20:57
Научись летать (2)
Научись летать (2)
18:08
Александр Самедов: Промес слишком много сделал для "Спартака", чтобы переживать из-за нереализованного пенальти (4)
Александр Самедов: Промес слишком много сделал для "Спартака", чтобы переживать из-за нереализованного пенальти (4)
17:06
Владислав Радимов: думаю, игроки "Зенита" сразу побегут большими силами в атаку и добьются своего (1)
Владислав Радимов: думаю, игроки "Зенита" сразу побегут большими силами в атаку и добьются своего (1)
16:06
Михаил Гершкович: технический комитет рекомендовал Кержакова на должность тренера юношеской сборной Росси (6)
Михаил Гершкович: технический комитет рекомендовал Кержакова на должность тренера юношеской сборной Росси (6)
13:21
Андрей Канчельскис: "Зенит" хромает в чемпионате и "золото" не возьмет - нужно пройти "Лейпциг" и реабилитироваться перед болельщиками (25)
Андрей Канчельскис: "Зенит" хромает в чемпионате и "золото" не возьмет - нужно пройти "Лейпциг" и реабилитироваться перед болельщиками (25)
13:03
А вы верите в чудеса? Три российских клуба попытаются прорваться в четвертьфинал Лиги Европы (5)
А вы верите в чудеса? Три российских клуба попытаются прорваться в четвертьфинал Лиги Европы (5)
Научись летать
Испанский "Атлетико", прилетевший в Москву, имея преимущество в три мяча над "Локомотивом", увеличил его до семи, разгромив железнодорожников и в ответном матче 5-1. Голы на счету Корреа, Сауля, Гризманна и дважды Фернандо Торреса.
Из трёх оставшихся российских клубов в лиге Европы шансов пройти в четвертьфинал турнира после первого матча не осталось, пожалуй, только у "Локомотива". Если ЦСКА и "Зенит" проиграли "Лиону" и "Лейпцигу" с минимальным счётом, то лидеры чемпионата России уступили в Испании местному "Атлетико" 0-3 и ответный матч перед своими болельщиками практически превращался в формальность.
Диего Симеоне всё это прекрасно понимал, оставив в Испании Диего Косту и Кевина Гамейро и на скамейке запасных Антуана Гризманна, таким образом московские любители футбола воочию смогли понаблюдать за игрой чемпиона мира и Европы Фернандо Торреса. Мадридская команда под руководством аргентинца ни разу не проигрывала в четыре мяча или больше, и сегодня об этом речи даже не шло. Хотелось просто достойного завершения евросезона для подопечных Юрия Сёмина.
Наставник железнодорожников не мог в этой игре рассчитывать на капитана команды Гильерме, место в воротах занял Антон Коченков. Ари и Игнатьев также не смогли восстановиться к сегодняшнему матчу, в отличие от Фарфана, который впервые в 2018-ом году вышел в футболке своей команды на официальный матч.
В УЕФА всё организовано получше, нежели в РФПЛ, поэтому оранжевый мяч мы сегодня увидели, хотя снега было на порядок меньше чем в день дерби между "Локомотивом" и "Спартаком". Команды начали достаточно активно без особой разведки, пытаясь за счёт движения не замёрзнуть на неприятном московском морозце. Торрес проверил Коченкова несильным ударом с линии штрафной площади, мяч пришёл прямо в руки Антону. Пару ударов Фернандеша, в свою очередь, заблокировала защита атлетов.
Вскоре ворота и той, и другой команды всё-таки были распечатаны. Голами обменялись Анхель Корреа и Мацей Рыбусь. Аргентинец довольно просто ушёл от защитника "Локо" после передачи от Коке и удачно пробил в дальний угол с места правого инсайда. Поляк ответил через четыре минуты шикарным дальним ударом из-за спин сразу нескольких футболистов. Голкипер "Атлетико" Вернер не увидел момент удара и слишком поздно прыгнул за мячом.
После обмена результативными ударами команды и не думали останавливаться. У "Локомотива" хороший момент был у Фарфана, его плотный удар с 20 метров с трудом отразил Вернер. Фернандеш снова проверял запасного голкипера испанцев ударами со средней дистанции. Денисову, на радость Станислава Черчесова, присутствующего на матче, удался неплохой выстрел из-за пределов штрафной площади. Игорь в первом тайме действовал очень полезно, подчищая огрехи со стороны атакующей группы своей команды, но для сборной этого пока мало.
"Атлетико" позволял хозяевам играть в свой футбол, успокоившись на забитом на выезде мяче, который окончательно развеял все сомнения даже у заядлых оптимистов. В одной из контратак Томас Тейе мог снова выводить испанцев вперёд, но с его ударом эффектно справился Коченков.
На второй тайм "Локомотив" вышел без Фарфана - видимо, перуанец не готов пока играть больше тайма. Следствием этой замены гол "Атлетико" на 47-ой минуте, конечно, не стал, но всё равно было обидно. Слишком уж просто во второй раз в сегодняшнем матче испанцы оставили в дураках оборону "Локо". Луис Фелипе, подключившись по левому флангу, отбросил мяч в район 11-метровой отметки, где набежавший Сауль без проблем переправил его в дальний угол ворот Коченкова.
Своё игровое время получил и Гризманн, сразу же поучаствовавший в следующем голевом эпизоде. Француз удачно подставился под вышедшего из ворот Коченкова, и главный арбитр встречи португалец Артур Соареш Диас поставил пенальти. Его уверенно реализовал Фернандо Торрес, который вскоре сделает и дубль, в очередной раз воспользовавшись дырой в центре обороны железнодорожников. Не ушёл без гола и француз, на 85-ой минуте встречи установив её окончательный счёт 5-1 и 8-1 по сумме двух матчей.
Продемонстрировав высочайший класс, испанская команда улетает из Москвы в отличном настроении. Из этих матчей не стоит делать дальновидных выводов, всё-таки железнодорожникам противостояла, пожалуй, сильнейшая команда этого розыгрыша плей офф лиги Европы, которая лишь по своему не усмотрению, имя которому "Карабах", не смогла попасть в раунды на вылет более престижного еврокубкового турнира. Ну а у Юрия Палыча, имя отчество которого сегодня с энтузиазмом скандировала фанатская трибуна "Локо" даже при неудовлетворительном результате, на кону сейчас не менее важная задача, на которой он и его команда и сосредоточатся в ближайшие два месяца.
Владимир Кудряшов, Rusfootball.info
Лига Европы, 1/8 финала, ответный матч
"Локомотив" (Россия) 1–5 "Атлетико М" (Испания)
Голы: Рыбусь, 21 - Корреа, 17; Сауль, 48; Торрес, 66 (пен.), 69; Гризманн, 85
"Локомотив": Коченков, Чорлука (Пейчинович, 75), Кверквелия, Рыбусь, Лысов, Коломейцев (Тарасов, 63), И. Денисов, Ан. Миранчук, Ал. Миранчук, Фернандеш, Фарфан (Эдер, 46)
"Атлетико М": Вернер, Хуанфран (Врсалько, 46), Хименес, Годин, Филипе Луис (Эрнандес, 62), Тейе, Коке, Габи, Сауль (Гризманн, 61), Корреа, Ф. Торрес
"Локомотив" (Россия) 1–5 "Атлетико М" (Испания)
Голы: Рыбусь, 21 - Корреа, 17; Сауль, 48; Торрес, 66 (пен.), 69; Гризманн, 85
"Локомотив": Коченков, Чорлука (Пейчинович, 75), Кверквелия, Рыбусь, Лысов, Коломейцев (Тарасов, 63), И. Денисов, Ан. Миранчук, Ал. Миранчук, Фернандеш, Фарфан (Эдер, 46)
"Атлетико М": Вернер, Хуанфран (Врсалько, 46), Хименес, Годин, Филипе Луис (Эрнандес, 62), Тейе, Коке, Габи, Сауль (Гризманн, 61), Корреа, Ф. Торрес
Из трёх оставшихся российских клубов в лиге Европы шансов пройти в четвертьфинал турнира после первого матча не осталось, пожалуй, только у "Локомотива". Если ЦСКА и "Зенит" проиграли "Лиону" и "Лейпцигу" с минимальным счётом, то лидеры чемпионата России уступили в Испании местному "Атлетико" 0-3 и ответный матч перед своими болельщиками практически превращался в формальность.
Диего Симеоне всё это прекрасно понимал, оставив в Испании Диего Косту и Кевина Гамейро и на скамейке запасных Антуана Гризманна, таким образом московские любители футбола воочию смогли понаблюдать за игрой чемпиона мира и Европы Фернандо Торреса. Мадридская команда под руководством аргентинца ни разу не проигрывала в четыре мяча или больше, и сегодня об этом речи даже не шло. Хотелось просто достойного завершения евросезона для подопечных Юрия Сёмина.
Наставник железнодорожников не мог в этой игре рассчитывать на капитана команды Гильерме, место в воротах занял Антон Коченков. Ари и Игнатьев также не смогли восстановиться к сегодняшнему матчу, в отличие от Фарфана, который впервые в 2018-ом году вышел в футболке своей команды на официальный матч.
В УЕФА всё организовано получше, нежели в РФПЛ, поэтому оранжевый мяч мы сегодня увидели, хотя снега было на порядок меньше чем в день дерби между "Локомотивом" и "Спартаком". Команды начали достаточно активно без особой разведки, пытаясь за счёт движения не замёрзнуть на неприятном московском морозце. Торрес проверил Коченкова несильным ударом с линии штрафной площади, мяч пришёл прямо в руки Антону. Пару ударов Фернандеша, в свою очередь, заблокировала защита атлетов.
Вскоре ворота и той, и другой команды всё-таки были распечатаны. Голами обменялись Анхель Корреа и Мацей Рыбусь. Аргентинец довольно просто ушёл от защитника "Локо" после передачи от Коке и удачно пробил в дальний угол с места правого инсайда. Поляк ответил через четыре минуты шикарным дальним ударом из-за спин сразу нескольких футболистов. Голкипер "Атлетико" Вернер не увидел момент удара и слишком поздно прыгнул за мячом.
После обмена результативными ударами команды и не думали останавливаться. У "Локомотива" хороший момент был у Фарфана, его плотный удар с 20 метров с трудом отразил Вернер. Фернандеш снова проверял запасного голкипера испанцев ударами со средней дистанции. Денисову, на радость Станислава Черчесова, присутствующего на матче, удался неплохой выстрел из-за пределов штрафной площади. Игорь в первом тайме действовал очень полезно, подчищая огрехи со стороны атакующей группы своей команды, но для сборной этого пока мало.
"Атлетико" позволял хозяевам играть в свой футбол, успокоившись на забитом на выезде мяче, который окончательно развеял все сомнения даже у заядлых оптимистов. В одной из контратак Томас Тейе мог снова выводить испанцев вперёд, но с его ударом эффектно справился Коченков.
На второй тайм "Локомотив" вышел без Фарфана - видимо, перуанец не готов пока играть больше тайма. Следствием этой замены гол "Атлетико" на 47-ой минуте, конечно, не стал, но всё равно было обидно. Слишком уж просто во второй раз в сегодняшнем матче испанцы оставили в дураках оборону "Локо". Луис Фелипе, подключившись по левому флангу, отбросил мяч в район 11-метровой отметки, где набежавший Сауль без проблем переправил его в дальний угол ворот Коченкова.
Своё игровое время получил и Гризманн, сразу же поучаствовавший в следующем голевом эпизоде. Француз удачно подставился под вышедшего из ворот Коченкова, и главный арбитр встречи португалец Артур Соареш Диас поставил пенальти. Его уверенно реализовал Фернандо Торрес, который вскоре сделает и дубль, в очередной раз воспользовавшись дырой в центре обороны железнодорожников. Не ушёл без гола и француз, на 85-ой минуте встречи установив её окончательный счёт 5-1 и 8-1 по сумме двух матчей.
Продемонстрировав высочайший класс, испанская команда улетает из Москвы в отличном настроении. Из этих матчей не стоит делать дальновидных выводов, всё-таки железнодорожникам противостояла, пожалуй, сильнейшая команда этого розыгрыша плей офф лиги Европы, которая лишь по своему не усмотрению, имя которому "Карабах", не смогла попасть в раунды на вылет более престижного еврокубкового турнира. Ну а у Юрия Палыча, имя отчество которого сегодня с энтузиазмом скандировала фанатская трибуна "Локо" даже при неудовлетворительном результате, на кону сейчас не менее важная задача, на которой он и его команда и сосредоточатся в ближайшие два месяца.
Владимир Кудряшов, Rusfootball.info
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.