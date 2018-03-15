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Научись летать

Научись летать Испанский "Атлетико", прилетевший в Москву, имея преимущество в три мяча над "Локомотивом", увеличил его до семи, разгромив железнодорожников и в ответном матче 5-1. Голы на счету Корреа, Сауля, Гризманна и дважды Фернандо Торреса.











Лига Европы, 1/8 финала, ответный матч

"Локомотив" (Россия) 1–5 "Атлетико М" (Испания)

Голы: Рыбусь, 21 - Корреа, 17; Сауль, 48; Торрес, 66 (пен.), 69; Гризманн, 85

"Локомотив": Коченков, Чорлука (Пейчинович, 75), Кверквелия, Рыбусь, Лысов, Коломейцев (Тарасов, 63), И. Денисов, Ан. Миранчук, Ал. Миранчук, Фернандеш, Фарфан (Эдер, 46)

"Атлетико М": Вернер, Хуанфран (Врсалько, 46), Хименес, Годин, Филипе Луис (Эрнандес, 62), Тейе, Коке, Габи, Сауль (Гризманн, 61), Корреа, Ф. Торрес



Из трёх оставшихся российских клубов в лиге Европы шансов пройти в четвертьфинал турнира после первого матча не осталось, пожалуй, только у "Локомотива". Если ЦСКА и "Зенит" проиграли "Лиону" и "Лейпцигу" с минимальным счётом, то лидеры чемпионата России уступили в Испании местному "Атлетико" 0-3 и ответный матч перед своими болельщиками практически превращался в формальность.

Диего Симеоне всё это прекрасно понимал, оставив в Испании Диего Косту и Кевина Гамейро и на скамейке запасных Антуана Гризманна, таким образом московские любители футбола воочию смогли понаблюдать за игрой чемпиона мира и Европы Фернандо Торреса. Мадридская команда под руководством аргентинца ни разу не проигрывала в четыре мяча или больше, и сегодня об этом речи даже не шло. Хотелось просто достойного завершения евросезона для подопечных Юрия Сёмина.

Наставник железнодорожников не мог в этой игре рассчитывать на капитана команды Гильерме, место в воротах занял Антон Коченков. Ари и Игнатьев также не смогли восстановиться к сегодняшнему матчу, в отличие от Фарфана, который впервые в 2018-ом году вышел в футболке своей команды на официальный матч.

В УЕФА всё организовано получше, нежели в РФПЛ, поэтому оранжевый мяч мы сегодня увидели, хотя снега было на порядок меньше чем в день дерби между "Локомотивом" и "Спартаком". Команды начали достаточно активно без особой разведки, пытаясь за счёт движения не замёрзнуть на неприятном московском морозце. Торрес проверил Коченкова несильным ударом с линии штрафной площади, мяч пришёл прямо в руки Антону. Пару ударов Фернандеша, в свою очередь, заблокировала защита атлетов.

Вскоре ворота и той, и другой команды всё-таки были распечатаны. Голами обменялись Анхель Корреа и Мацей Рыбусь. Аргентинец довольно просто ушёл от защитника "Локо" после передачи от Коке и удачно пробил в дальний угол с места правого инсайда. Поляк ответил через четыре минуты шикарным дальним ударом из-за спин сразу нескольких футболистов. Голкипер "Атлетико" Вернер не увидел момент удара и слишком поздно прыгнул за мячом.

После обмена результативными ударами команды и не думали останавливаться. У "Локомотива" хороший момент был у Фарфана, его плотный удар с 20 метров с трудом отразил Вернер. Фернандеш снова проверял запасного голкипера испанцев ударами со средней дистанции. Денисову, на радость Станислава Черчесова, присутствующего на матче, удался неплохой выстрел из-за пределов штрафной площади. Игорь в первом тайме действовал очень полезно, подчищая огрехи со стороны атакующей группы своей команды, но для сборной этого пока мало.

"Атлетико" позволял хозяевам играть в свой футбол, успокоившись на забитом на выезде мяче, который окончательно развеял все сомнения даже у заядлых оптимистов. В одной из контратак Томас Тейе мог снова выводить испанцев вперёд, но с его ударом эффектно справился Коченков.

На второй тайм "Локомотив" вышел без Фарфана - видимо, перуанец не готов пока играть больше тайма. Следствием этой замены гол "Атлетико" на 47-ой минуте, конечно, не стал, но всё равно было обидно. Слишком уж просто во второй раз в сегодняшнем матче испанцы оставили в дураках оборону "Локо". Луис Фелипе, подключившись по левому флангу, отбросил мяч в район 11-метровой отметки, где набежавший Сауль без проблем переправил его в дальний угол ворот Коченкова.

Своё игровое время получил и Гризманн, сразу же поучаствовавший в следующем голевом эпизоде. Француз удачно подставился под вышедшего из ворот Коченкова, и главный арбитр встречи португалец Артур Соареш Диас поставил пенальти. Его уверенно реализовал Фернандо Торрес, который вскоре сделает и дубль, в очередной раз воспользовавшись дырой в центре обороны железнодорожников. Не ушёл без гола и француз, на 85-ой минуте встречи установив её окончательный счёт 5-1 и 8-1 по сумме двух матчей.

Продемонстрировав высочайший класс, испанская команда улетает из Москвы в отличном настроении. Из этих матчей не стоит делать дальновидных выводов, всё-таки железнодорожникам противостояла, пожалуй, сильнейшая команда этого розыгрыша плей офф лиги Европы, которая лишь по своему не усмотрению, имя которому "Карабах", не смогла попасть в раунды на вылет более престижного еврокубкового турнира. Ну а у Юрия Палыча, имя отчество которого сегодня с энтузиазмом скандировала фанатская трибуна "Локо" даже при неудовлетворительном результате, на кону сейчас не менее важная задача, на которой он и его команда и сосредоточатся в ближайшие два месяца.


Владимир Кудряшов, Rusfootball.info
Сегодня, 20:57
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№2 Написал: MakSIMus (Сегодня, 21:47) #
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Цитата: Правдоруб
Сразу вспомнил слезы Слуцкого с Гинером про "космос" баварский... Эти же отмазы сейчас начнут и РЖДешные использовать, наверно... да ангажированная пресса с комментаторами, которые пытались называть игру "Локомотива хорошей... На печку пора пенсионеру, не важно как "Локомотив" закончит чемпионат... Все увидели послематчевую картинку, на которой "мудрый" Семин, сняв петушок распустил свои длинные космы и от обиды чуть не заплакал - Симионе даже не подумал подходить к нему и посочувствовать... Этот жест очень красноречиво дает понять боссам РЖД, что время легенды прошло. Да, в чемпионате можно побеждать с помощью адм. ресурса и работы с арбитрами, но в Европе важнейшую роль играет личность ТРЕНЕРА и даже не стоимость состава... Там нужен класс и высокий профессионализм коуча, идущего в ногу, или даже опережающего, требования современного футбола. НИКТО из современных тренеров России, вместе с наемниками иностранными, не смог, за последние 10 лет, превзойти в качестве и результатах игры с грандами Европы, ТРЕНЕРА БЕРДЫЕВА, игравшего на равных и даже, обыгрывавшего тот же "Атлетико", Барселону, Баварию и Челси..с разными командами, не имевшими в составах звезд, коими кичатся ныне питерские и столичные клубные боссы. Играли бы честно в России,не назначали бы и не выбирали бы победителя РФПЛ в кабинетах, НИКОГДА бы, с начала 2000-х, не были бы чемпионами Спартаки с ЦСКА и Зенитами... да и нынешний, возможный, но тоже кабинетный, Локомотив... А был бы вечным чемпионом Бердыевские "Рубин" или "Ростов". Стыдно за такие результаты в Европе и напыженные понты столичных и питерского клубов.

Тогда Карабах тоже великий клуб, ведь это он своей ничьей лишил атлетико плей офф ЛЧ и Батэ Гончаренко, который играл ничейки с топ клубами европы. Никто из столичных клубов не выстраивал такой автобус как это умеет Бердыев и серия Медведева самая длинная в премьере только благодаря идеальной Бердыевской защите. Если бы игра Бердыева нравилась Европе он бы уже давно тренировал европейский топ клуб ну или как минимум наш столичный. Да, это эффективно, но не зрелищно
Регистрация: 14.08.2017 [жалоба]
№1 Написал: Правдоруб Казань (Сегодня, 21:30) #
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Болеет за:
«Рубин»
Сразу вспомнил слезы Слуцкого с Гинером про "космос" баварский... Эти же отмазы сейчас начнут и РЖДешные использовать, наверно... да ангажированная пресса с комментаторами, которые пытались называть игру "Локомотива хорошей... На печку пора пенсионеру, не важно как "Локомотив" закончит чемпионат... Все увидели послематчевую картинку, на которой "мудрый" Семин, сняв петушок распустил свои длинные космы и от обиды чуть не заплакал - Симионе даже не подумал подходить к нему и посочувствовать... Этот жест очень красноречиво дает понять боссам РЖД, что время легенды прошло. Да, в чемпионате можно побеждать с помощью адм. ресурса и работы с арбитрами, но в Европе важнейшую роль играет личность ТРЕНЕРА и даже не стоимость состава... Там нужен класс и высокий профессионализм коуча, идущего в ногу, или даже опережающего, требования современного футбола. НИКТО из современных тренеров России, вместе с наемниками иностранными, не смог, за последние 10 лет, превзойти в качестве и результатах игры с грандами Европы, ТРЕНЕРА БЕРДЫЕВА, игравшего на равных и даже, обыгрывавшего тот же "Атлетико", Барселону, Баварию и Челси..с разными командами, не имевшими в составах звезд, коими кичатся ныне питерские и столичные клубные боссы. Играли бы честно в России,не назначали бы и не выбирали бы победителя РФПЛ в кабинетах, НИКОГДА бы, с начала 2000-х, не были бы чемпионами Спартаки с ЦСКА и Зенитами... да и нынешний, возможный, но тоже кабинетный, Локомотив... А был бы вечным чемпионом Бердыевские "Рубин" или "Ростов". Стыдно за такие результаты в Европе и напыженные понты столичных и питерского клубов.
Регистрация: 16.12.2017 [жалоба]
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