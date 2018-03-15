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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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22:05
Домашнее поражение "Локо" от "Атлетико" стало крупнейшим для российских клубов в еврокубках за 22 года (6)
Домашнее поражение "Локо" от "Атлетико" стало крупнейшим для российских клубов в еврокубках за 22 года (6)
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Неманья Пейчинович: попробовали сегодня в открытый футбол играть (видео)
Защитник "Локомотива" Неманья Пейчинович прокомментировал поражение в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы с "Атлетико" (1:5).
- "Атлетико" - сильная команда, в первой игре убедились. Попробовали сегодня в открытый футбол играть, хотели забить минимум один-два гола. Но получилось не очень хорошо, потому что "Атлетико" нас наказывал за ошибки. Поэтому получился такой счёт.
- Как выход Гризманна сказался на игре "Атлетико"?
- Свежий игрок постоянно добавляет силы команде. Такой игрок, конечно, всегда хочет забивать. После матча все поняли, что мы плохо играли. Легко теряли мячи.
- Что Семин в перерыве сказал?
- Семин рассказал, какие ошибки были у команды после матча. Сказал, что даже за маленькие ошибки такая команда наказывает.
Rusfootball.info
- "Атлетико" - сильная команда, в первой игре убедились. Попробовали сегодня в открытый футбол играть, хотели забить минимум один-два гола. Но получилось не очень хорошо, потому что "Атлетико" нас наказывал за ошибки. Поэтому получился такой счёт.
- Как выход Гризманна сказался на игре "Атлетико"?
- Свежий игрок постоянно добавляет силы команде. Такой игрок, конечно, всегда хочет забивать. После матча все поняли, что мы плохо играли. Легко теряли мячи.
- Что Семин в перерыве сказал?
- Семин рассказал, какие ошибки были у команды после матча. Сказал, что даже за маленькие ошибки такая команда наказывает.
Rusfootball.info
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