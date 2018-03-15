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Неманья Пейчинович: попробовали сегодня в открытый футбол играть (видео)

Защитник "Локомотива" Неманья Пейчинович прокомментировал поражение в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы с "Атлетико" (1:5).



- "Атлетико" - сильная команда, в первой игре убедились. Попробовали сегодня в открытый футбол играть, хотели забить минимум один-два гола. Но получилось не очень хорошо, потому что "Атлетико" нас наказывал за ошибки. Поэтому получился такой счёт.

- Как выход Гризманна сказался на игре "Атлетико"?

- Свежий игрок постоянно добавляет силы команде. Такой игрок, конечно, всегда хочет забивать. После матча все поняли, что мы плохо играли. Легко теряли мячи.

- Что Семин в перерыве сказал?

- Семин рассказал, какие ошибки были у команды после матча. Сказал, что даже за маленькие ошибки такая команда наказывает.

Rusfootball.info
Сегодня, 21:48
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