Неманья Пейчинович: попробовали сегодня в открытый футбол играть (видео)

Защитник "Локомотива" Неманья Пейчинович прокомментировал поражение в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы с "Атлетико" (1:5).- "Атлетико" - сильная команда, в первой игре убедились. Попробовали сегодня в открытый футбол играть, хотели забить минимум один-два гола. Но получилось не очень хорошо, потому что "Атлетико" нас наказывал за ошибки. Поэтому получился такой счёт.- Свежий игрок постоянно добавляет силы команде. Такой игрок, конечно, всегда хочет забивать. После матча все поняли, что мы плохо играли. Легко теряли мячи.- Семин рассказал, какие ошибки были у команды после матча. Сказал, что даже за маленькие ошибки такая команда наказывает.