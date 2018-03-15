Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Новости партнеров

Маринато Гильерме: "Локомотив" стал только сильнее!

Вратарь "Локомотива" Маринато Гильерме после поражения от мадридского "Атлетико" (1:5) отметил, что команда стала только сильнее.

"Вместе с командой — навсегда! Мы стали только сильнее", — написал Гилерме.

Сегодня, 00:12
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
1
(1)
№1 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 00:14) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Согласен, такие поражения тоже спаивают коллектив, а тренерам и руководству дают пищу для размышления.
Счет конечно мог-бы быть полегче, но это команда ЛЧ, а мы туда и стремимся.


--------------------
Believe LOKO (is reaL)

В.Безбородов+L.Adriano=queers

-3K, спасибо хрюны, вы меня знаете
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.