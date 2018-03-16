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Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
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Пермь Урал
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Оценки матча "Зенит" - "Лейпциг"
"Зенит" не сумел в ответном матче победить "Лейпциг". Rusfootball.info оценил действия игроков питерской команды.
Андрей Лунев 4.0 К Андрею были вопросы в первом тайме. Довольно нервозная игра в эпизодах закончилась пропущенным голом. Манчини даже подумывал о замене голкипера, но во втором тайме Лунев оправдал ожидания и даже отбил пенальти, сохранив интригу до конца встречи. Отметился и несколькими другими спасениями.
Игорь Смольников 3.5 От Игоря было мало прыти на чужой половине поля. Но у своей штрафной всеми силами сдерживал Бруму, во втором тайме заметно проседал, однако успешно стелился блокировать удары. Однажды даже спас от верного гола
Миха Мевля 2.5 Словенец редко чудит, но сегодня был явно не его день. В первом тайме упустил от себя Огюстена и не навязал ему толком борьбы, когда тот забивал гол. В конце второго тайма привез пенальти. Стоит отметить и то, что много свободы позволял нападающим в штрафной.
Бранислав Иванович 3.5 Бранислав создал шикарный голевой момент в конце встречи. У своих ворот часто уступал в скорости оппонентам, да и не редко упускал из виду атакующих футболистов. Внизу были проблемы с отбором, а вот с верхом было все хорошо.
Доменико Кришито 4.5 Итальянец был одним из лучших в составе питерцев. Отыграл без ошибок на свое половине поля. Часто отбирал мяч, вел игру через левый фланг и сделал голевой пас на Дриусси. Это заметно отличается от того, как он себя проявлял с тем же «Амкаром» и чего от него ждут.
Леандро Передес 3.5 Мог отличиться со штрафного, но не повезло. Радиоуправляемых передач от Леандро практически не было. Немцы извлекли урок из ошибок «Селтика» и позволяли мало свободы. В опорной играл достаточно стабильно, но не так ярко, как может.
Марио Кранвиттер 3.5 Марио играл заметную роль в первом тайме. На его плечи легла доставка мяча на чужую половину поля. К сожалению, из всех длинных передач какая-то польза была единожды, когда Заболотный заработал штрафной. Чаще это было в никуда. В позиционной обороне действовал на уровне с Передесом, но позволил Вернеру выполнить голевой пас.
Эмилиано Ригони 3.0 От Эмилиано было куда больше пользы при прессинге. Он неоднократно обкрадывал соперника, но в созидании была катастрофа. Да и обострения толком от него не последовало за всю встречу. Тем не менее, начал голевую атаку переводом на фланг.
Юрий Жирков 3.0 К Юрию те же претензии, что и к Ригони. На фланге россиянина был больше заметен Кришито, а смещения в центр были не столь опасны. У Жиркова было одно классное включение по краю, когда Заболотный пробил ножницами. В конце встречи перешел в оборону и сделал важный отбор в концовке.
Себастьян Дриусси 4.0 Из атакующих футболистов был самым опасным. Забил важный мяч в концовке тайма. Существенно наводил шороху около чужой штрафной. Бил по воротам, имел шанс заработать пенальти.
Александр Кокорин б/о Александр рано получил травму и покинул пределы поля. Пожелаем ему здоровья.
Антон Заболотный 2.5 Антон вынужденно вышел на замену. К сожалению, хватает его только на борьбу за верховые мячи. В этой встречи плохо подбирали его сбросы партнеры. С завершающей стадией сейчас большие проблемы. Имел реальный шанс забить после передачи Дриусси, но выдал неуклюжую технику и загубил момент. Из положительных эпизодов заработал опасный штрафной.
Дмитрий Полоз, Александр Ерохин б/о Бывшие футболисты «Ростова» получили мало игрового времени. Каких-то корректировок в линию нападения не внесли. Под занавес встречи Дмитрий привез голевую атаку.
Виталий Поморцев. Rusfootball.info
Андрей Лунев 4.0 К Андрею были вопросы в первом тайме. Довольно нервозная игра в эпизодах закончилась пропущенным голом. Манчини даже подумывал о замене голкипера, но во втором тайме Лунев оправдал ожидания и даже отбил пенальти, сохранив интригу до конца встречи. Отметился и несколькими другими спасениями.
Игорь Смольников 3.5 От Игоря было мало прыти на чужой половине поля. Но у своей штрафной всеми силами сдерживал Бруму, во втором тайме заметно проседал, однако успешно стелился блокировать удары. Однажды даже спас от верного гола
Миха Мевля 2.5 Словенец редко чудит, но сегодня был явно не его день. В первом тайме упустил от себя Огюстена и не навязал ему толком борьбы, когда тот забивал гол. В конце второго тайма привез пенальти. Стоит отметить и то, что много свободы позволял нападающим в штрафной.
Бранислав Иванович 3.5 Бранислав создал шикарный голевой момент в конце встречи. У своих ворот часто уступал в скорости оппонентам, да и не редко упускал из виду атакующих футболистов. Внизу были проблемы с отбором, а вот с верхом было все хорошо.
Доменико Кришито 4.5 Итальянец был одним из лучших в составе питерцев. Отыграл без ошибок на свое половине поля. Часто отбирал мяч, вел игру через левый фланг и сделал голевой пас на Дриусси. Это заметно отличается от того, как он себя проявлял с тем же «Амкаром» и чего от него ждут.
Леандро Передес 3.5 Мог отличиться со штрафного, но не повезло. Радиоуправляемых передач от Леандро практически не было. Немцы извлекли урок из ошибок «Селтика» и позволяли мало свободы. В опорной играл достаточно стабильно, но не так ярко, как может.
Марио Кранвиттер 3.5 Марио играл заметную роль в первом тайме. На его плечи легла доставка мяча на чужую половину поля. К сожалению, из всех длинных передач какая-то польза была единожды, когда Заболотный заработал штрафной. Чаще это было в никуда. В позиционной обороне действовал на уровне с Передесом, но позволил Вернеру выполнить голевой пас.
Эмилиано Ригони 3.0 От Эмилиано было куда больше пользы при прессинге. Он неоднократно обкрадывал соперника, но в созидании была катастрофа. Да и обострения толком от него не последовало за всю встречу. Тем не менее, начал голевую атаку переводом на фланг.
Юрий Жирков 3.0 К Юрию те же претензии, что и к Ригони. На фланге россиянина был больше заметен Кришито, а смещения в центр были не столь опасны. У Жиркова было одно классное включение по краю, когда Заболотный пробил ножницами. В конце встречи перешел в оборону и сделал важный отбор в концовке.
Себастьян Дриусси 4.0 Из атакующих футболистов был самым опасным. Забил важный мяч в концовке тайма. Существенно наводил шороху около чужой штрафной. Бил по воротам, имел шанс заработать пенальти.
Александр Кокорин б/о Александр рано получил травму и покинул пределы поля. Пожелаем ему здоровья.
Антон Заболотный 2.5 Антон вынужденно вышел на замену. К сожалению, хватает его только на борьбу за верховые мячи. В этой встречи плохо подбирали его сбросы партнеры. С завершающей стадией сейчас большие проблемы. Имел реальный шанс забить после передачи Дриусси, но выдал неуклюжую технику и загубил момент. Из положительных эпизодов заработал опасный штрафной.
Дмитрий Полоз, Александр Ерохин б/о Бывшие футболисты «Ростова» получили мало игрового времени. Каких-то корректировок в линию нападения не внесли. Под занавес встречи Дмитрий привез голевую атаку.
Виталий Поморцев. Rusfootball.info
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