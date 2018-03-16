Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Новости партнеров

Александр Головин претендует на звание игрока недели в Лиге Европы

УЕФА назвал претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы. Среди них присутствует полузащитник ЦСКА Александр Головин, который забил гол в ворота "Лиона" (3:2).

Другие номинанты - форвард "Атлетико" Фернандо Торрес (2 гола в матче с "Локомотивом"), нападающий "Виктории" Марек Бакош (2 гола в матче со "Спортингом") и полузащитник "Лацио" Лукас Лейва (гол в игре с киевским "Динамо").

Проголосовать за лучшего игрока можно на официальном сайте УЕФА.
Теги: Головин ЦСКА
Сегодня, 08:18
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
6
(0)
№6 Написал: safonas (Сегодня, 09:28) #
  • 0
  •  (0)
online

гол красивый положил


--------------------
мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015 [жалоба]
№5 Написал: sumzzz Калининград (Сегодня, 09:21) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Рубин»
Гол забил шикарный!!! Пох на звание недельного лучшего, главное, что игрок то не пшик.


--------------------
ФК "Балтика" вперёд!
Регистрация: 15.12.2017 [жалоба]
№4 Написал: XERX - (Сегодня, 09:20) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Молодец Саня,так держать!!!
Регистрация: 23.05.2009 [жалоба]
№3 Написал: molot327 Москва (Сегодня, 09:14) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
ЦСКА
Саша, ВПЕРЕД!!!! blush


--------------------
Но ведь я - не агитатор, Я - потомственный кузнец.
Молот мне - так я любого в своего перекую.
Регистрация: 14.04.2010 [жалоба]
№2 Написал: Серж1 Питер (Сегодня, 08:32) #
  • +3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
скажу просто,кони молодцы
Регистрация: 21.07.2011 [жалоба]
№1 Написал: anatolik189 гКлин Московской обл (Сегодня, 08:25) #
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Тут даже нет вопросов,вот это мотор команды!90 минут возил лягушатников по полю,а какой гол занёс в ворота,красавец!
Регистрация: 2.04.2012 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.