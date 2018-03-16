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Антони Лопеш: мы не сделали все возможное, чтобы пройти ЦСКА

Голкипер "Лиона" Антони Лопеш прокомментировал поражение от ЦСКА (2:3) в Лиге Европы.

"Мне нечего сказать. Мы не сделали все возможное, чтобы выйти в следующий раунд. Нет смысла винить кого-то в ошибках, мы вместе должны взять на себя ответственность", – приводит слова футболиста пресс-служба "Лиона".
Теги: Лион
Сегодня, 10:25
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