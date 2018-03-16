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Жеребьевка Лиги чемпионов. Начало сегодня в 14:00

Сегодня УЕФА проведет жеребьевку 1/4 финала Лиги чемпионов. Начало церемонии запланировано на 14:00 мск.

Жеребьевка будет полностью открытая, каждая команда может встретиться с каждой.

Участники 1/4 финала:

"Барселона" Испания

"Реал" Испания

"Севилья" Испания

"Бавария" Германия

"Ливерпуль" Англия

"Манчестер Сити" Англия

"Рома" Италия

"Ювентус" Италия

Первые матчи 1/4 финала ЛЧ пройдут 3 и 4 апреля, ответные - 10 и 11 апреля.
Сегодня, 11:55
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