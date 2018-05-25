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Адидас продлит контракт с РФС

Как стало известно Sport24, компания Адидас продлит контракт с российским футбольным союзом.

Ожидается, что договор будет рассчитан на два года. Переговоры находятся в завершающей стадии

В июне 2017 года сообщалось, что контракт Адидас и РФС продлен не будет. При этом договор действовал до 2018 года.


Теги: РФС
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