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Вице-президент РФС: через сезон в ПФЛ произойдут кардинальные изменения

Вице-президент Российского футбольного союза Сергей Анохин затронул тему возможных изменений в регламенте российских лиг, в том числе ПФЛ.

"На нынешнем исполкоме не собирались принимать какие либо изменения. Встретимся в июне, рассмотрим регламенты всех лиг и Кубка России. Большой вопрос на исполкоме будет поднят касательно второго дивизиона. На предстоящий чемпионат перемены будут не значительно, а вот через сезон - ждите больших изменений", - цитирует Анохина Sport24
Теги: РФС ПФЛ
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