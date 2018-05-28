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Сын Станислава Черчесова дебютировал во взрослом футболе в ПФЛ

Сегодня, в заключительном туре сезона ПФЛ зоны "Юг", в составе новороссийского "Черноморца" на поле вышел голкипер Станислав Черчесов, сын главного тренера сборной России

Для 23-летнего вратаря это первое появление на поле во взрослом футболе.
Теги: Черчесов Черноморец
Сегодня, 00:38
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