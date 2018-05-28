Сын Станислава Черчесова дебютировал во взрослом футболе в ПФЛ

Сегодня, в заключительном туре сезона ПФЛ зоны "Юг", в составе новороссийского "Черноморца" на поле вышел голкипер Станислав Черчесов, сын главного тренера сборной РоссииДля 23-летнего вратаря это первое появление на поле во взрослом футболе.