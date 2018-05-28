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Александр Мостовой: я смеялся над теми, кто не верил в Зидана

Экс-форвард сборной России Александр Мостовой — о победе "Реала" над "Ливерпулем" в финале Лиги чемпионов (3:1).

"Я всегда говорил, что мне смешно слышать, когда о людях калибра Зидана говорят "не хватает опыта". Ребята, да человек 20 лет выступал на таком уровне! Какой опыт, вы чего? Это говорят люди, которые никогда в футбол не играли. Они залезли в тренеры, там крутятся-вертятся и ищут себе оправдания.

Зидан особо ничего не делает. Он и сам в интервью признается — играют футболисты. Просто Зидан прожил жизнь в футболе и все знает. У него чуйка. Он чувствует, какие решения лучше принять. Я думал, что Бэйл должен играть в основе, поскольку валлиец здорово забивал в последних матчах, а Зинедин выпустил его во втором тайме и был прав. Бэйл сделал дубль, Зидан выиграл третий финал. Понятно, что к другому человеку это бы не пришло", - цитирует эксперта Спорт день за днем
Теги: Зидан Мостовой
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