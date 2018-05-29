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Андрею Аршавину сегодня исполнилось 37 лет

Сегодня свой 37-й День рождения отмечает полузащитник "Кайрата" Андрей Аршавин.

"Андрей является главным любимцем у болельщиков алматинского «Кайрата» и уже давно привык к вниманию со стороны общественности. За спиной у российского полузащитника уже третий сезон в составе народной команды и в этом году Андрей демонстрирует высокую результативность, не раз помогав «Кайрату» важнейшими голами. Шава – один из лидеров коллектива и всегда старается совершенствоваться во время игры.

Коллектив футбольного клуба «Кайрат» поздравляет Андрея с Днем рождения и желает ему крепкого здоровья, спортивного долголетия, счастья и больших побед вместе с клубом!", - говорится в поздравлении на официальном сайте клуба
Теги: Аршавин
Сегодня, 09:39
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№1 Написал: Джонни Краснодар сити (Сегодня, 09:48) #
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Болеет за:
«Кубань»
С Днюхой, Андрюха! Долгих футбольных лет!


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Спасибо за ЧМ-18 в г. Краснодаре.
Регистрация: 23.06.2008 [жалоба]
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