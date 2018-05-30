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Новости партнеров

РФС продлил контракт с adidas еще на 4 года

В среду, 30 мая, РФС и adidas официально объявили о продлении долгосрочного сотрудничества до 2022 года.

Согласно договору, adidas останется официальным техническим партнером всех команд РФС, в том числе и сборной России.

РФС
Теги: РФС
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