Лучшая закрытая лига мира

ФНЛ превратилась в наш ответ НБА и НХЛ. Теперь из ФНЛ невозможно вылететь и невозможно оформить "промоушн" в неё из ПФЛ. Какое-то движение сохраняется еще в самом топе участников, но дикая ситуация, в результате которой все 5 команд, оформившие вылет в ПФЛ, останутся "в живых", просто ломает мозг. Разбираемся, почему так получилось.Тотальный дефицит бюджетных денег валит провинциальный российский футбол с ног. Многие команды висят нежелательным грузом на балансе областных бюджетов и на спонсорстве со стороны госкорпораций, частные деньги если и приходят, то через какое-то время уходят ("Тосно"). В общем, российский футбол обнищал. Да, были и раньше моменты, когда некоторые команды не могли подтвердить свое участие в той же ФНЛ, и даже клубы Премьер-Лиги оставались без денег, но нынешняя ситуация просто нонсенс.По итогам сезона ФНЛ 2017/18 лучшую лигу мира должны были покинуть "Зенит-2", "Ротор", "Луч-Энергия", "Тюмень" и "Факел". А на смену неудачникам должны были прийти:- три победителя своих зон в ПФЛ, деньги на ФНЛ нашлись, эти команды уже вошли в список участников нового сезона. А дальше уже начинается веселье.- уже второй год подряд зона "Восток" не может отправить своего представителя в ФНЛ. Виной всему финансовые проблемы, которые душат многие клубы на Дальнем Востоке - в прошлом сезоне от промоушна отказалась "Чита". У "Сахалина" давно проблемы с деньгами, так что отказ РФС в оформлении лицензии был лишь вопросом техники.- в самый нашумевший проект ушедшего сезона были вложены неплохие деньги, в составе мелькали герои нашейюности Марат Измайлов, Роман Павлюченко и Алексей Ребко и некоторые другие интересные личности, но зимой армянские владельцы клуба резко решили урезать расходы на свою игрушку. Результатом стало то, что "Арарату" отказали в лицензии на участие в ФНЛ, но гендиректор "Арарата" Погос Галстян поделился хитрым планом - московский клуб переедет в чемпионат Армении.Сливы "Сахалина" и "Арарата" позволили сохранить прописку в ФНЛ "Зениту-2" и "Ротору" (не зря же новый стадион получили). Также, еще мог попасть из ПФЛ в ФНЛ "Афипс" из Краснодарского края (были слухи, что клуб хотя объединить с "Кубанью", о которой ниже), но денег на лицензирование тоже не нашлось, так что затея осталась лишь только затеей.Итак, минус два (с учетом "Афипса" минус три) есть. Едем дальше. В процессе лицензирования погибли еще три команды:- наверное, самая комичная история в истории нашего футбола. Команда выиграла Кубок России, получила право на участие в Лиге Европы, но... Как пел Сергей Шнуров: "Когда нет денег - нет любви, такая с...". Ну продолжать не будем, продолжение и так все знают. Действительно, сэ-ля-ви. Клуб оброс долгами как вшами солдат Первой Мировой и не смог подтвердить свой финансовый статус даже для ФНЛ. Выиграть Кубок России и умереть - такое возможно только в нашей стране.- краснодарская команда финансово умирала долго и мучительно. Если соседи из "Краснодара" могут быть независимыми благодаря частным средствам Сергея Галицкого, то "Кубань" на протяжении долгих лет висела на балансе областного бюджета. Теперь деньги кончились. А у клуба накопились колоссальные долги, погасить которые "Кубань" не в состоянии.- много сезонов подряд "Волгарь" был крепким середняком ФНЛ, иногда даже забирался слишком высоко (но плавно, как бы опасаясь чего-то, соскальзывал вниз). Все было нормально до решения "Газпрома" вывести свои активы из "неприбыльного проекта". Новых спонсоров в Астрахани не нашли, зимой 2018 года команда была, по сути, распущена, были подписаны свободные агенты с зарплатами по 40-60 тысяч рублей в месяц, наступил апокалипсис. Но даже в этих условиях "Волгарь" удержался в ФНЛ. Потом были письма Путину о помощи. Но все тщетно. Клуб не прошел лицензирование РФС.Таким образом, свои места в ФНЛ сохранили "Луч-Энергия" (второй раз подряд остается не по спортивному принципу), "Тюмень" и "Факел". Этот сезон ФНЛ, если без шуток, серьезный показатель кризиса финансирования спорта в стране. Частный капитал все еще не сформировался настолько, чтобы вывести условный футбольный проект хотя бы в некое подобие прибыльного предприятия. А бюджетных денег просто нет. Печально все. Вроде смешно, а за всем этим такая тягучая тоска.