Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Последнее с форума:

Тема Сообщений
Политика и события в стране и мире 4205
КБ-Гостевая 26650
Зенит 104643
Ситуация на юго-востоке Украины 119445
Юмор, анекдоты, байки 7713
Отдых в Крыму. 181
Курилка 1522
Итоговая десятка РФПЛ 2017-2018 размышля... 71

Новости партнеров

Лучшая закрытая лига мира

ФНЛ превратилась в наш ответ НБА и НХЛ. Теперь из ФНЛ невозможно вылететь и невозможно оформить "промоушн" в неё из ПФЛ. Какое-то движение сохраняется еще в самом топе участников, но дикая ситуация, в результате которой все 5 команд, оформившие вылет в ПФЛ, останутся "в живых", просто ломает мозг. Разбираемся, почему так получилось.

Денег нет, но вы держитесь

Тотальный дефицит бюджетных денег валит провинциальный российский футбол с ног. Многие команды висят нежелательным грузом на балансе областных бюджетов и на спонсорстве со стороны госкорпораций, частные деньги если и приходят, то через какое-то время уходят ("Тосно"). В общем, российский футбол обнищал. Да, были и раньше моменты, когда некоторые команды не могли подтвердить свое участие в той же ФНЛ, и даже клубы Премьер-Лиги оставались без денег, но нынешняя ситуация просто нонсенс.

По итогам сезона ФНЛ 2017/18 лучшую лигу мира должны были покинуть "Зенит-2", "Ротор", "Луч-Энергия", "Тюмень" и "Факел". А на смену неудачникам должны были прийти:

"Чертаново" (Москва), "Армавир" (Армавир), "Мордовия" (Саранск) - три победителя своих зон в ПФЛ, деньги на ФНЛ нашлись, эти команды уже вошли в список участников нового сезона. А дальше уже начинается веселье.

"Сахалин" (Южно-Сахалинск) - уже второй год подряд зона "Восток" не может отправить своего представителя в ФНЛ. Виной всему финансовые проблемы, которые душат многие клубы на Дальнем Востоке - в прошлом сезоне от промоушна отказалась "Чита". У "Сахалина" давно проблемы с деньгами, так что отказ РФС в оформлении лицензии был лишь вопросом техники.

"Арарат" (Москва) - в самый нашумевший проект ушедшего сезона были вложены неплохие деньги, в составе мелькали герои нашей
юности Марат Измайлов, Роман Павлюченко и Алексей Ребко и некоторые другие интересные личности, но зимой армянские владельцы клуба резко решили урезать расходы на свою игрушку. Результатом стало то, что "Арарату" отказали в лицензии на участие в ФНЛ, но гендиректор "Арарата" Погос Галстян поделился хитрым планом - московский клуб переедет в чемпионат Армении.

Лучшая закрытая лига мира


Сливы "Сахалина" и "Арарата" позволили сохранить прописку в ФНЛ "Зениту-2" и "Ротору" (не зря же новый стадион получили). Также, еще мог попасть из ПФЛ в ФНЛ "Афипс" из Краснодарского края (были слухи, что клуб хотя объединить с "Кубанью", о которой ниже), но денег на лицензирование тоже не нашлось, так что затея осталась лишь только затеей.

Вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья

Итак, минус два (с учетом "Афипса" минус три) есть. Едем дальше. В процессе лицензирования погибли еще три команды:

"Тосно" (Тосно, Ленинградская область) - наверное, самая комичная история в истории нашего футбола. Команда выиграла Кубок России, получила право на участие в Лиге Европы, но... Как пел Сергей Шнуров: "Когда нет денег - нет любви, такая с...". Ну продолжать не будем, продолжение и так все знают. Действительно, сэ-ля-ви. Клуб оброс долгами как вшами солдат Первой Мировой и не смог подтвердить свой финансовый статус даже для ФНЛ. Выиграть Кубок России и умереть - такое возможно только в нашей стране.

"Кубань" (Краснодар) - краснодарская команда финансово умирала долго и мучительно. Если соседи из "Краснодара" могут быть независимыми благодаря частным средствам Сергея Галицкого, то "Кубань" на протяжении долгих лет висела на балансе областного бюджета. Теперь деньги кончились. А у клуба накопились колоссальные долги, погасить которые "Кубань" не в состоянии.



"Волгарь" (Астрахань) - много сезонов подряд "Волгарь" был крепким середняком ФНЛ, иногда даже забирался слишком высоко (но плавно, как бы опасаясь чего-то, соскальзывал вниз). Все было нормально до решения "Газпрома" вывести свои активы из "неприбыльного проекта". Новых спонсоров в Астрахани не нашли, зимой 2018 года команда была, по сути, распущена, были подписаны свободные агенты с зарплатами по 40-60 тысяч рублей в месяц, наступил апокалипсис. Но даже в этих условиях "Волгарь" удержался в ФНЛ. Потом были письма Путину о помощи. Но все тщетно. Клуб не прошел лицензирование РФС.

Таким образом, свои места в ФНЛ сохранили "Луч-Энергия" (второй раз подряд остается не по спортивному принципу), "Тюмень" и "Факел". Этот сезон ФНЛ, если без шуток, серьезный показатель кризиса финансирования спорта в стране. Частный капитал все еще не сформировался настолько, чтобы вывести условный футбольный проект хотя бы в некое подобие прибыльного предприятия. А бюджетных денег просто нет. Печально все. Вроде смешно, а за всем этим такая тягучая тоска.

Александр Симбирский, Rusfootball.info
Теги: Кубань Ротор Тюмень
Сегодня, 20:08
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
2
(2)
№2 Написал: Egorysche (Сегодня, 20:34) #
  • 0
  •  (4)

а теперь посмотрите сколько получают игроки с российским паспортом в клубах ФНЛ. вот например игроки в Тюмени получают по 300-400к в месяц! и это команда, которая по сути вылетела! то есть около 7-8 млн такая вот команда жрёт в месяц! 79 млн в год! и это только зарплаты игроков. Частных инвестиций в такие чёрные дыры никогда не придут, а зарплаты игроков никогда не опустятся до их реального уровня пока не уберут лимит на легионеров.
Регистрация: 26.03.2015 [жалоба]
№1 Написал: Антуан Грейцман Челябинск (Сегодня, 20:24) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
КАМАЗ
Уберите большие деньги, уберите понты и претензии в Европе, уберите дорогих легов.

Что получите? Чемпионат Австрии.

Десять или восемь команд в высшке. В четыре круга. Через год банкротство одного из них. Типа Тироля, Казино Зальцбург (в еврокубках известны), прям как сейчас у нас, только круче.

Будете иметь пару личных игрушек - у них Ред Булл, у нас Магнит ( и то условно).

Но что интересно, у них в каждой деревне по клубу, они там играют и получают кайф на маленьких нормальных полях, за которые сами приплачивают. Между собой. А кто молодой - имеет шанс через немногочисленные команды попасть в Германию, к примеру.

И дружно потом поют "Immer wieder Oesterreich!" на матче сборной, которая в третий раз подряд обыгрвает Россию 1:0.
Регистрация: 11.02.2018 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.