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Газзаев - Путину: просим, чтобы футбол всегда оставался в центре Вашего внимания

Валерий Газзаев, депутат фракции "Справедливая Россия" в Госдуме, заместитель председателя Комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи, обратился к Владимиру Путину во время "Прямой линии" с президентом РФ.

"В прошлом году Вы задали вопрос о качестве и будущем нашего футбола. Я воспринял его как поручение поработать в нужном направлении. Мы с коллегами просмотрели все лучшие национальные чемпионаты мира и Европы, разработали программу реформирования российского футбола, национального чемпионата, чтобы вовлечь систему детско-юношеского, профессионального и массового футбола все регионы РФ. И внедрили наследие ЧМ-2018, а теперь великолепно пользуемся олимпийским наследием Сочи. Готовы продемонстрировать нашу программу.

Прекрасно понимаем Вашу загруженность в свете политической ситуации, но просим, чтобы футбол всегда оставался в центре Вашего внимания.

Владимир Владимирович, Вы по духу победитель. Хочу пожелать Вам крепкого здоровья. Чтобы господь Вас охранял, святой Георгий сопутствовал во всех Ваших начинаниях, а Николай чудотворец дарил Вам крепкое здоровье и удачу", — сказал Газзаев.

Чемпионат
Теги: Газзаев Путин
Сегодня, 13:36
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15
(3)
№15 Написал: nami-sv (Сегодня, 14:23) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Фу,какой мерзкий тип.
Регистрация: 9.08.2015 [жалоба]
№14 Написал: ластелинОвец (Сегодня, 14:21) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: anonymous
такого никогда не случится



Ясное дело, что наш пенсионер Пу будет удерживать власть до своей кончины.


--------------------
Властелин Овец.
Регистрация: 26.04.2018 [жалоба]
№13 Написал: anonymous (Сегодня, 14:17) #
  • -2
  •  (2)
online

Цитата: Пивовед
Цитата: ластелинОвец
Эта псина всегда подлизывает старую сморщенную жопу Путина. Какое после этого может быть уважение к этому человеку?


а теперь представьте, ЧТО начнётся в стране, когда Путин пожелает всё-таки уйти..

такого никогда не случится
Регистрация: 8.01.2017 [жалоба]
№12 Написал: Asking (Сегодня, 14:05) #
  • -2
  •  (6)

Цитата: Пивовед
а теперь представьте, ЧТО начнётся в стране, когда Путин пожелает всё-таки уйти..

Псу будет нечего вылизывать? smile


--------------------
Держим трешечку - бог ее любит... А the nit - команда уБога
Регистрация: 29.05.2018 [жалоба]
№11 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 14:02) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: ластелинОвец
Эта псина всегда подлизывает старую сморщенную жопу Путина. Какое после этого может быть уважение к этому человеку?


а теперь представьте, ЧТО начнётся в стране, когда Путин пожелает всё-таки уйти..


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
№10 Написал: ластелинОвец (Сегодня, 13:57) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
ЦСКА
Эта псина всегда подлизывает старую сморщенную жопу Путина. Какое после этого может быть уважение к этому человеку?


--------------------
Властелин Овец.
Регистрация: 26.04.2018 [жалоба]
№9 Написал: ВИКНИКСОР (Сегодня, 13:56) #
  • +2
  •  (4)
online

Цитата: Пивовед
Пёс, он и есть пёс.
Газзаев вылизал всё что мог , всё до чего дотянулся..

как бились за него красно-синие, как отбеливали его, как выгораживали , когда люди вручили цсковскому Газзаеву погоняло Пёс.

а люди правы оказались.


Не Пес он, а Шавка с низкой социальной ответственностью.
Все вылизал.
Регистрация: 26.08.2010 [жалоба]
№8 Написал: Asking (Сегодня, 13:52) #
  • -1
  •  (7)

В игре Спартак-ЦСКА чемпионата России матч был прерван из-за того, что на поле выбежала.... собака, и коментаторы, не видя, что по телевизору показывают Газзаева как тренера одной из играющих команд, сказали зрителам: "Смортите, на поле ПЕС... так и зародилась сия славная традиция


--------------------
Держим трешечку - бог ее любит... А the nit - команда уБога
Регистрация: 29.05.2018 [жалоба]
№7 Написал: Skyline СПБ (Сегодня, 13:51) #
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
засосал по самые гланды. позорная псина.
зы. как тонко трольнули мудко моряки. браво просто


--------------------
Манчини в отставку
Регистрация: 23.05.2007 [жалоба]
№6 Написал: werty1001 Санкт-Петербург (Сегодня, 13:50) #
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
лол, если просил не на коленях, то так не сработает
Регистрация: 7.06.2007 [жалоба]
№5 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 13:47) #
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Пёс, он и есть пёс.
Газзаев вылизал всё что мог , всё до чего дотянулся..

как бились за него красно-синие, как отбеливали его, как выгораживали , когда люди вручили цсковскому Газзаеву погоняло Пёс.

а люди правы оказались.


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
№4 Написал: stepanmlc (Сегодня, 13:42) #
  • +1
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Мерзость...
глубоко лизнул


--------------------
A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010 [жалоба]
№3 Написал: Asking (Сегодня, 13:41) #
  • -4
  •  (6)

Хорошо лизнул, пес. Держи косточку...
Мы с коллегами просмотрели все лучшие национальные чемпионаты мира и Европы, разработали программу реформирования российского футбола, национального чемпионата, чтобы вовлечь систему детско-юношеского, профессионального и массового футбола все регионы РФ. И внедрили наследие ЧМ-2018, а теперь великолепно пользуемся олимпийским наследием Сочи.

Что КОНКРЕТНО сделано, шавка? Сбродная на 70-м месте, в пердиве клубы не вылетают - их заменить, говорят, некому, Кубок выиграла уже не существующая команда, да и вообще в кубке сразу повылетала вся премьерка - вы развалили футбол в стране, гниды!
Ослиная депутана


--------------------
Держим трешечку - бог ее любит... А the nit - команда уБога
Регистрация: 29.05.2018 [жалоба]
№2 Написал: Кот КБ Матроскин Простоквашино Италия (Сегодня, 13:41) #
  • -3
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: anonymous
пёс отлизал деду,

Цсковец кули)))
Регистрация: 27.02.2018 [жалоба]
№1 Написал: anonymous (Сегодня, 13:38) #
  • +4
  •  (6)
online

пёс отлизал деду, такой должен быть заголовок
Регистрация: 8.01.2017 [жалоба]
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