Газзаев - Путину: просим, чтобы футбол всегда оставался в центре Вашего внимания

Валерий Газзаев, депутат фракции "Справедливая Россия" в Госдуме, заместитель председателя Комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи, обратился к Владимиру Путину во время "Прямой линии" с президентом РФ."В прошлом году Вы задали вопрос о качестве и будущем нашего футбола. Я воспринял его как поручение поработать в нужном направлении. Мы с коллегами просмотрели все лучшие национальные чемпионаты мира и Европы, разработали программу реформирования российского футбола, национального чемпионата, чтобы вовлечь систему детско-юношеского, профессионального и массового футбола все регионы РФ. И внедрили наследие ЧМ-2018, а теперь великолепно пользуемся олимпийским наследием Сочи. Готовы продемонстрировать нашу программу.Прекрасно понимаем Вашу загруженность в свете политической ситуации, но просим, чтобы футбол всегда оставался в центре Вашего внимания.Владимир Владимирович, Вы по духу победитель. Хочу пожелать Вам крепкого здоровья. Чтобы господь Вас охранял, святой Георгий сопутствовал во всех Ваших начинаниях, а Николай чудотворец дарил Вам крепкое здоровье и удачу", — сказал Газзаев.