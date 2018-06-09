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Валерий Газзаев прокомментировал свой "вопрос" Владимиру Путину

Заслуженный тренер России, заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту и делам молодежи Валерий Газзаев прокомментировал ситуацию, произошедшую во время прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным.

– Ваш вопрос Владимиру Путину в ходе прямой линии вызвал очень большой резонанс. Многие считают, что вы не совсем целесообразно потратили это время…

– У каждого свое мнение. Во-первых, я не вопрос задавал, а высказал Президенту пожелание, чтобы футбол был в центре его личного внимания. И поблагодарил за то, что он сделал для нашей страны, для спорта и для футбола – ведь благодаря его усилиям мы получили чемпионат мира. А вопросы задавали граждане нашей страны. Около трех миллионов вопросов было, и Президент много часов на них отвечал. Кто воспринял мое выступление по-другому – это их право, - цитирует Газзаева Спорт-Экспресс.
Теги: Газзаев
Сегодня, 09:14
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(4)
№5 Написал: tsvetkofff с.пб (Сегодня, 09:30) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Начинаются отмазки как и про усы!!! Псом был ,псом и остался !!!
Регистрация: 18.08.2009 [жалоба]
№4 Написал: safonas (Сегодня, 09:30) #
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online

клоун, а еще точнее великие слова Ларова- дебилы, бл@ть


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015 [жалоба]
№3 Написал: Хитрый Лис Петроград (Сегодня, 09:20) #
  • +5
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Болеет за:
«Зенит»
Вместо того чтобы задать нормальный вопрос о проблемах в российском футболе, коих вагон, ты со счастливой улыбкой вылизал президенту весь зад, хотя тебя об этом никто не просил.
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
№2 Написал: sergey3709 (Сегодня, 09:19) #
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Объясни,почему усы не сбрил, а в центре внимания должны быть социальные вопросы,а не спорт высоких достижений
Регистрация: 26.01.2017 [жалоба]
№1 Написал: vvn21 г.Ижевск (Сегодня, 09:17) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Ливерпуль»
что к нему пристали...счастье жизни в его взгляде, словах и снисходительная улыбка на лице!!!
какие вопросы могут быть у счастливого человека к президенту?)))
Регистрация: 23.11.2010 [жалоба]
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