Дзюба - мощь, Черышев - гений! Оценки игрокам сборной России

Столь классной игры в исполнении сборной России не было давно, а потомуне скупится на оценки нашим футболистам. Хотя есть и те, кто заслужил не "пятерку", а "тройку".Сборная Саудовской Аравии не создала Игорю никакой существенной работы, но это же не повод ставить вратарю сборной России оценку ниже "пятерки", правда? Акинфеев, без преувеличения, был безошибочен.Натурализованный бразилец отлично справлялся с ролью крайнего атакующего защитника. Марио неоднократно успешно бегал вперед, принял активное участие в третьей голевой атаке, а также начал второе результативной наступление нашей команды своевременным забросом мяча на чужую половину поля. Половину балла я возьму на себя смелость снизить за то, что были моменты, когда он не совсем вовремя садился в оборону. Так, например, было в середине первого тайма, когда аравийцы провели близкое к голевому наступление.Если позволите, пару центральных защитников мы оценим вместе и абсолютно одинаково. И Кутепов, и Игнашевич сегодня были хороши и в верховой борьбе, и в отборах, и на перехватах, и просто при выборе позиций. Другое дело, конечно, что не стоит забывать об уровне соперника. С Египтом и Уругваем им придется намного сложнее. Отметим, что даже в стартовой игре у Ильи и Сергея были несколько ошибок - самая большая из них случилась на 56-й минуте, когда они упустили нескольких игроков сборной Саудовской Аравии в своей штрафной.Всем защитникам по 4.5, а что Жирков хуже что ли? Безусловно, нет. Юрий был подстать всей линии обороны. Он так же, как Фернандес хорошо подключался к атакам, помогал создавать моменты, зарабатывать угловые и творить голы. Именно с Жирковым обыгрался Головин перед первым голом сборной России, например. Опять же были у аравийцев несколько подходов и навесов с правого фланга, но они оказались некритичным - максимум за них можно снизить оценку на половину балла.Отличная встреча получилась у опорника "Спартака". Многочисленные отборы в его исполнении заслуживают эпитета "прекрасные". Более того, зачастую они приводили к быстрому развитию ответных атак сборной России. Зобнин сделал голевую передачу в эпизоде со вторым голом, затем отлично сыграл в эпизоде с третьим забитым голом. По-моему, никаких вопросов к Роману быть не может.А есть ли хоть какие-то претензии к другому игроку из центра поля? Попадание Газинского в основу вместо Кузяева было исключительно тренерским решением, которое себя полностью оправдало. Мяч, отправленный им в сетку на 12-й минуте, оказался очень своевременным и сыграл важнейшую роль в итоговой разгромной победе. Помимо этого, Юрий так же, как и вся команда, здорово работал в прессинге, в отборе. Молодец, что говорить.Был не очень заметен, но это не означает, что он не помогал команде. В списке его полезных действий значится целый ряд точных пасов на ранних стадиях атак и в те моменты, когда мяч оказывался на подходах к штрафной сборной Саудовской Аравии. Возможно, Александру было немного тесновато на одном фланге с активным Фернандесом, что, собственно говоря, и не позволили проявить себя лучше. Тем не менее, свою "четверку" Самедов заслужил.Переход Головина в один из топ-клубов Европы после сегодняшнего вечера явно стал более вероятным. Саша был одним из лучших игроков на поле. Если брать ключевые моменты, то Головин записал на свой счет две классные голевые передачи и отличный гол со штрафного и важнейшее участие в третьей голевой атаке. Если посмотреть шире, то на его счету большой ряд успешных взаимодействий с партнерами (особенно с Дзагоевым), огромные цифры в поле "Преодоленное за время матча расстояние" и все тот же успешный прессинг и заряженность на борьбу.Проводил поистине фантастический матч, но в середине первого тайма получил неприятнейшую травму задней поверхности бедра, из-за которой был вынужден покинуть поле. Думаю, каждый из нас от всей души желает Алану скорейшего выздоровления. Большая потеря для сборной России. За 22 сыгранные сегодня минуты Дзагоев активно участвовал в прессинге в центре поля и ближе к левой бровке, здорово помогал в отборе, на пару с Головиным разогнал несколько отличных атак.Единственный номинальный нападающий сборной России в сегодняшней встрече больше играл второстепенные роли. Если в этом была тренерская задумка, то, конечно, браво ее исполнителю, но все-таки думается, что форвард должен был быть более резвым и дерзким. Смолов ограничился лишь заметным участием в общем командном прессинге, а ведь мы от него ждали хотя бы одного серьезного голевого момента.Ну, это гений же! Правда, друзья, не подберу другого слова. Сначала показалось, что Денис не очень удачно вышел на замену вместо травмированного Дзагоева - наш "испанец" плохо обращался с мячом, не мог выполнить толковый навес или прострел и загубил несколько атак. Но как он раскрылся ближе к перерыву и во втором тайме. Его голы вышли по-настоящему гениальными и однозначно войдут в историю Чемпионатов Мира. Да и с подачами дело пошло лучше, а в обороне Черышев помогал своим товарищам с первых же минут после выхода на поле. Как же хочется, чтобы так наши ребята играли не только с Саудовской Аравией, но и с другими соперниками по группе.С появлением Далера схема игры сборной России претерпела существенные изменения. Сложно сказать, насколько велик оказался вклад Кузяева в произошедшее в дальнейшем, но надо отметить, что наша команда стала играть лучше. Можно отметить, что своей игрой Далер показал, что на него вполне можно рассчитывать как на игрока, который может усилить центральную зону.Дзюбиньо, Дзюбинатор - да называйте этого парня как хотите. Главное, что он продолжает оставаться красавчиком, который всегда добавляет команде желания, эмоций и такого доброго остервенения, позволяющего добиться успеха. Артем забил, как посчитали коллеги, на 89-й секунде после выхода на замену, и это, конечно, очень круто. Большая заявка на то, чтобы попасть в основу на встречу со сборной Египта. А если учесть, что он еще отметился голевой передачей, грамотной игрой корпусом и в воздухе (пусть и против не самых мощных и высокорослых аравийцев), то выход Дзюбы в старте через 5 дней выглядит едва ли не железобетонным.