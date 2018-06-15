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Главный тренер сборной Перу Рикардо Гарека: Мы готовы остановить сборную Дании
Главный тренер сборной Перу Рикардо Гарека ответил на вопросы журналистов на официальной предматчевой пресс-конференции накануне игры со сборной Дании. Корреспондент Rusfootball.info Иван Долинин передает слова наставника.
- Когда вы играли отборочные игры, казалось, что вы сюда не попадете, но вы улучшили результаты, и вас никто не смог победит в 15 играх. Какие факторы успеха вы можете назвать ключевыми?
- Я считаю, что команда улучшила свою игру в целом. Я знаю, что моя команда играет лучше и лучше. В этом причина того, что мы добились хороших результатов. Мы постоянно преодолеваем вызовы и трудности, растем как спортсмены и как команда. Мы будем играть против самых лучших команд в Мире – отдаем себе отчет. Надеемся, мы сможем играть в ритме ЧМ. Мы знаем, что другие команды блестяще играют в футбол, но надо показать, как мы умеем играть в футбол. Мы хотим сыграть по максимуму. Показать хороший футбол. Сначала мы хотели пройти в финальную часть. Теперь мы хотим выйти из группы.
- Считаете ли вы Эриксена главной угрозой в сборной Дании?
- Мы не считаем, что он единственный игрок в датской команде. Но, безусловно, когда играешь против таких футболистов, возрастает ответственность, но вместе с ней ты получаешь возможность расти профессионально.
- Ваша команда сыграет на Чемпионате Мира впервые за последние 36 лет. Какие эмоции вы будете испытывать?
- Мы готовились к этому моменту в течение многих лет. Не без стресса конечно. Есть нервозность небольшая. За нами следит целая страна. Мы хотим, чтобы болельщики были довольны. Наша команда отдаст все на поле. Мы будем играть по максимуму. Мы относимся очень позитивно к первой игре.
- В какой форме сейчас находится Паоло Герреро?
- Паоло в хорошей форме. Что бы ни было раньше (напомним, Герреро отстраняли от футбола на долгое время из-за положительной пробы на кокаин - прим. ред.) я думаю, что сейчас он тренируется очень интенсивно. Он правда хорошо готов. Мы благодарим капитанов всех команд, которые выступили за то, чтобы он играл. Это показывает, что у нас есть солидарная поддержка. Это очень положительный фактор. Будет ли Герреро или кто-то другой гарантировано в основе? Давайте подождем до последнего момента. Я обычно решаю такие вопросы в конце. Каждый игрок готов и физически, и психологически.
- В каком статусе вы волнуетесь больше – как игрок или как тренер?
- У меня такого опыта как у игрока не было, я впервые как тренер сюда приехал. Не могу сказать, как чувствует себя игрок. Понятно, что такой турнир накладывает определенную ответственность. С этим и связаны стрессы. Но это нормально – все болеют за тебя, все уделяют тебе большое внимание.
- Погода в Саранске не очень жаркая. Будет ли это сложностью для вас?
- Думаю, что погода в Саранске не важна. Датская команда наверняка более привычна к холодной погоде. Не знаю, почему они решили тренироваться там, где сейчас жарко.
- Датские игроки выше и крупнее игроков сборной Перу. Как вы планируете с этим справиться?
- Все зависит от ситуации. Мы привыкли играть против команд, которые мощнее нас по параметрам. Но до сих пор нам удавалось как-то справляться с ними. Мы готовы остановить сборную Дании.
- Когда вы играли отборочные игры, казалось, что вы сюда не попадете, но вы улучшили результаты, и вас никто не смог победит в 15 играх. Какие факторы успеха вы можете назвать ключевыми?
- Я считаю, что команда улучшила свою игру в целом. Я знаю, что моя команда играет лучше и лучше. В этом причина того, что мы добились хороших результатов. Мы постоянно преодолеваем вызовы и трудности, растем как спортсмены и как команда. Мы будем играть против самых лучших команд в Мире – отдаем себе отчет. Надеемся, мы сможем играть в ритме ЧМ. Мы знаем, что другие команды блестяще играют в футбол, но надо показать, как мы умеем играть в футбол. Мы хотим сыграть по максимуму. Показать хороший футбол. Сначала мы хотели пройти в финальную часть. Теперь мы хотим выйти из группы.
- Считаете ли вы Эриксена главной угрозой в сборной Дании?
- Мы не считаем, что он единственный игрок в датской команде. Но, безусловно, когда играешь против таких футболистов, возрастает ответственность, но вместе с ней ты получаешь возможность расти профессионально.
- Ваша команда сыграет на Чемпионате Мира впервые за последние 36 лет. Какие эмоции вы будете испытывать?
- Мы готовились к этому моменту в течение многих лет. Не без стресса конечно. Есть нервозность небольшая. За нами следит целая страна. Мы хотим, чтобы болельщики были довольны. Наша команда отдаст все на поле. Мы будем играть по максимуму. Мы относимся очень позитивно к первой игре.
- В какой форме сейчас находится Паоло Герреро?
- Паоло в хорошей форме. Что бы ни было раньше (напомним, Герреро отстраняли от футбола на долгое время из-за положительной пробы на кокаин - прим. ред.) я думаю, что сейчас он тренируется очень интенсивно. Он правда хорошо готов. Мы благодарим капитанов всех команд, которые выступили за то, чтобы он играл. Это показывает, что у нас есть солидарная поддержка. Это очень положительный фактор. Будет ли Герреро или кто-то другой гарантировано в основе? Давайте подождем до последнего момента. Я обычно решаю такие вопросы в конце. Каждый игрок готов и физически, и психологически.
- В каком статусе вы волнуетесь больше – как игрок или как тренер?
- У меня такого опыта как у игрока не было, я впервые как тренер сюда приехал. Не могу сказать, как чувствует себя игрок. Понятно, что такой турнир накладывает определенную ответственность. С этим и связаны стрессы. Но это нормально – все болеют за тебя, все уделяют тебе большое внимание.
- Погода в Саранске не очень жаркая. Будет ли это сложностью для вас?
- Думаю, что погода в Саранске не важна. Датская команда наверняка более привычна к холодной погоде. Не знаю, почему они решили тренироваться там, где сейчас жарко.
- Датские игроки выше и крупнее игроков сборной Перу. Как вы планируете с этим справиться?
- Все зависит от ситуации. Мы привыкли играть против команд, которые мощнее нас по параметрам. Но до сих пор нам удавалось как-то справляться с ними. Мы готовы остановить сборную Дании.
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